Maria, fidanzata Simone Di Pasquale/ Amore scoccato dopo tanti anni, ora sognano di..

Maria è il nome della donna che, da qualche tempo a questa parte, ha conquistato il cuore del ballerino Simone Di Pasquale. Sempre al suo fianco, nel bene e nel male, nei momenti di esaltazione e di sconforto. Come quello che l’insegnante di Ballando con le Stelle 2021 ha vissuto la scorsa settimana, quando a malincuore ha annunciato il suo “ritiro” dalle scene. In realtà, per lui, Milly Carlucci ha in mente altri ruoli.

Ad ogni modo, la sua fidanzata Maria gli è stata molto vicina in un momento così importante e delicato della sua carriera, offrendogli tutto il suo supporto morale ed emotivo. Ma andiamo a scoprire qualcosina in più sulla fidanzata di Simone Di Pasquale, essendo che il suo personaggio è poco noto al mondo dello spettacolo. Infatti, Maria, pare essere una persona piuttosto riservata e non particolarmente attratta dalle luci dei riflettori.

Simone di Pasquale ha conosciuto la sua fidanzata Maria 14 anni fa

Come dicevamo non sono moltissime le informazioni su Maria, la fidanzata di Simone Di Pasquale. Sappiamo però che i due stanno vivendo una storia d’amore soddisfacente e appagante, iniziata recentemente anche se i due si conoscono da ben quattordici anni. Lo ha raccontato il maestro di ballo in una interessante intervista rilasciata al settimanale DiPiù, in cui ha parlato della sua dolce metà e della loro relazione. La coppia si conosce da parecchio tempo ma negli ultimi tempi hanno deciso di diventare a tutti gli effetti una coppia e di iniziare a coltivare un sogno importante, come mettere su famiglia. Per il momento è solo un sogno, ma non è detto che un domani possa diventare realtà.

