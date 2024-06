Simone Di Pasquale, confessione toccante sul figlio Gabriele/ “Maria Di Stolfo ha avuto un aborto prima”

Simone Di Pasquale al settimo cielo per il figlio Gabriele: “Sensazione unica e straordinaria”

Il 21 maggio è nato Gabriele, il figlio di Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo. L’ex professionista di Ballando con le stelle adesso nel cast fisso dello show di Milly Carlucci aveva affidato ai social il lieto annuncio postando la foto della manina del piccolo, mentre poco prima in trepidante attesa aveva confessato postando una foto di tre anni fa del 1° incontro con la compagna Maria Di Stolfo: “Da quel giorno non ci siamo più lasciati e adesso stiamo per aspettare NOSTRO FIGLIO!”

Adesso, invece, Simone Di Pasquale alle pagine di Nuovo ha rivelato come sta vivendo questi primi giorni da papà e l’amore sconfinato per il piccolo Gabriele: “Incrociare lo sguardo di mio figlio e prenderlo in braccio per la prima volta mi ha regalato una sensazione unica e straordinaria, mai provata in vita mia”. E poi ancora ha aggiunto: “Ogni volta che lo guardo mi prende il desiderio di riempirlo di baci. Gabriele ha un visino meraviglioso e una pelle profumatissima, è davvero stupendo!”

La gioia della nascita del figlio Gabriele per Simone Di Pasquale, però, giunge dopo una grave perdita. Durante un’intervista concessa alcuni giorni fa a DiPiù, infatti, il ballerino ha rilasciato una toccante confessione, il nome scelto, come l’arcangelo Gabriele, ha un preciso significato: “E’ un nome per noi meraviglioso e simbolico, che abbiamo scelto perché un anno fa io e Maria (Di Stolfo, sua compagna ndr) abbiamo dovuto affrontare il dolore di aver perso, agli inizi della gravidanza, la creatura che aspettavamo.”

E subito dopo ha aggiunto: “Poi, però, la vita ci ha subito fatto un regalo immenso e questo piccolino, che non vedo l’ora di stringere tra le braccia, lo consideriamo il nostro angelo, ecco perché lo chiameremo Gabriele” A completare la famiglia di Simone Di Pasquale con compagna e figlio, c’è anche Tiziano il figlio di Maria Di Stolfo che ha sette anni e mezzo. Sul piccolo il ballerino ha ammesso: “È un bambino bellissimo, lo adoro.”











