Maria Giulia Bartolacci, moglie di Sergio Endrigo/ “Un amore travolgente ma tosto. Litigavano spesso”

Maria Giulia Bartolacci è stata la moglie di Sergio Endrigo: un amore travolgente ma travagliato, fatto di tante liti

Quella tra Maria Giulia Bartolacci e Sergio Endrigo è stata una grande storia d’amore ma non priva di ostacoli. Lula, così il celebre cantante chiamava sua moglie, conobbe Endrigo nel 1962. I due si sposarono l’anno successivo, iniziando a vivere un amore travolgente che portò alla nascita della loro unica figlia, Claudia, nata nel 1965.

Proprio Claudia, recentemente ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato alcuni stralci di questa storia d’amore fatta anche di tanti scontri e disaccordi. La donna ha definito “tosto” il loro comunque grande amore: “Si sono amati tantissimo ma litigavano, come tutte le coppie. Ho assistito a liti pesanti, mai violenze ma spaccavano i piatti per terra sì.”

Maria Giulia Bartolacci, la drammatica morte nel 1994: Sergio Endrigo fino alla fine al suo fianco

Tra Sergio Endrigo e Maria Giulia Bartolacci non sono mancate le liti nel corso dei circa 30 anni insieme. Tanto che, come testimoniato dalla figlia, il celebre cantante ha espresso la volontà di separarsi dalla donna. Maria si è però fortemente opposta al desiderio del marito, e questo ha portato Endrigo a tornare sui suoi passi e decidere di rimanere al fianco di sua moglie. E ci è rimasto fino alla fine dei suoi giorni. Maria Giulia Bartolacci morirà nel 1994 e Endrigo le terrà la mano fino al suo ultimo respiro. “Diciamo che mamma non avrebbe voluto neanche me, sono stata un incidente. Lei avrebbe voluto abortire, invece papà era al settimo cielo!”, ha rivelato inoltre Claudia Endrigo durante la sua chiacchierata con Serena Bortone.

