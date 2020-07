Maria Jesús Fernàndez, moglie di Antonio Razzi/ “Compleanno romantico a cena e..”

Maria Jesús Fernàndez è la moglie di Antonio Razzi, la donna che dal 1974 è al suo fianco, nel bene e nel male, e che proprio oggi festeggia il suo 70esimo compleanno. Lei non ama molto i riflettori a differenza del marito che dalla tv ai social continua la sua ascesa conquistando anche Tik Tok. Proprio ieri ospite di Francesco Fredella nel digital space ViaRadio di RTL 102.5 aveva confidato che oggi la moglie avrebbe compiuto gli anni e quindi è tornato in diretta proprio con lei per festeggiare insieme il lieto evento. La signora Maria Jesús Fernàndez ha preso subito la parola spiegando: “Ho un marito molto chiacchierone, non mi piace festeggiare e né dirlo, in famiglia basta e avanza uno, lui fa per quattro o cinque, fai quello che vuoi basta che non fai male a nessuno ma a me lasciami sempre fuori dal calderone”.

A quanto pare, a differenza dell’eccentrico marito, la dolce signora Razzi non ama stare al centro dell’attenzione nemmeno quando si tratta del suo compleanno: “Io non festeggio il mio compleanno, l’unico è stato a 50 anni e lui mi ha fatto una festa a sorpresa, questa sera andremo a cena fuori come una sera qualsiasi..”. A questo punto è proprio Antonio Razzi che prende la parola al telefono spiegando: “Le faccio trovare una torta con il numero 70, le candeline per la foto da mandare ai figli”. Non possiamo che augurare loro una buona serata!



