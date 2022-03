Maria Laura De Vitis: “È uscita una tetta!”/ Incidente hot a La Pupa e il Secchione

Incidente hot a La Pupa e il Secchione Show 2022. La protagonista del momento piccante è Maria Laura De Vitis, che nello show è la pupa di Gianmarco Onestini. Quest’ultimo è arrivato in studio solo oggi e ha confermato la scelta della sua pupa soltanto dopo aver ballato con lei una sensuale bachata. Proprio nel momento di questa danza al centro dello studio è però capitato qualcosa di inaspettato: il vestito molto scollato della De Vitis si è spostato un po’ troppo, facendo uscire un seno fuori. Per fortuna, in quel momento Maria Laura era abbracciata a Gianmarco, dunque nulla è apparso di fronte alle telecamere. La De Vitis è riuscita a coprirsi in tempo anche se è stata poi Barbara D’Urso a sottolineare l’incidente in diretta, dichiarando: “È uscita fuori una tetta!” Maria Laura è corsa immediatamente ai ripari, tornando in perfetto ordine al centro dello studio. Piccolo incidente, dunque, per Topolina, come ormai è ben nota a tutti l’ex fidanzata di Paolo Brosio a La Pupa e il secchione show.

La pupa e il secchione show 2022/ Diretta, eliminati: Mila vs Guenda (2a puntata)

LEGGI ANCHE:

Francesco Chiofalo "Mi hanno trovato un'altra massa"/ Piange in diretta "È difficile"CAST LA PUPA E IL SECCHIONE 2022/ Onestini sceglie ex Brosio, Maria Laura

© RIPRODUZIONE RISERVATA