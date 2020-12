Maria Laura de Vitis, fidanzata Paolo Brosio/ “Vorrei fare un reality per…”

E non c’è bisogno di dirlo che è bastata una frase di Maria Laura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio, per mandare in tilt i social. Chi li ha visti insieme, sin dal primo momento, ha subito capito che i due stanno insieme solo per interessi e il fatto che lei, rispondendo ai fan, abbiamo sottolineato la sua voglia e il suo interesse a fare un reality, ha creato subito scompiglio in rete. In particolare, la modella ventenne ha voluto rispondere a qualche domanda dei fan e, in particolare, ha spiegato: Il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinata. Mi piacerebbe fare la giornalista televisiva, l’inviata o la presentatrice. Sono ambiziosa quindi ho piani per il futuro, ogni volta che raggiungo un obiettivo penso subito a quello successivo”. Alla fine, però, sembra proprio che abbia anche un po’ virato su altro ammettendo che il suo sogno nel cassetto è quello di fare il critico gastronomico in giro per il mondo.

Maria Laura de Vitis, fidanzata Paolo Brosio, ammette la sua passione per la tv

Nelle stesse domande, Maria Laura De Vitis spiega anche il perché continua ad andare in tv anche se viene continuamente attaccata e lo stesso succede poi anche sui social. Lei ammette di aver ricevuto insulti pesanti per via della sua liason con Paolo Brosio ma ha rivelato anche che si lascia scivolare tutto addosso perché ha un carattere forte e non si lascia abbattere dall’odio: “So quello che valgo e cosa merito. In fondo se le persone parlano male di me e si prendono il disturbo pure di scrivermi e commentare ogni cosa che faccio, mi danno solo importanza… sono lusingata da tanta invidia”.



