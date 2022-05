Maria Laura De Vitis/ La rottura con Alessandro spacca il web, ma lei…

Maria Laura de Vitis, la “storia” con Alessandro Iannoni è già finita

Maria Laura de Vitis sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante all’Isola dei Famosi 2022. Da quando ha messo piede in Honduras ha fatto parlare di sé per la sua amicizia speciale con Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro, ma anche per la sua ambizione di arrivare alla fine del programma e vincerlo. Il giorno in cui era entrata in gioco aveva fatto intendere di non voler fare da semplice comparsa. E al momento, di certo, si può dire che l’ex di Paolo Brosio sta mantenendo la promessa. Il rapporto con Alessandro, tuttavia, non è decollato come ci si sarebbe aspettati, specialmente dopo alcune iniziative prese della showgirl durante le nomination, che hanno finito per allontanare definitivamente il ragazzo.

Maria Laura De Vitis, la mamma: "Non è una calcolatrice"/ "Alessandro? Ha scelto lui perché…"

Maria Laura de Vitis, nel bene e nel male un’isola da protagonista

Una rottura che ha indispettito il web per i modi in cui è avvenuta. Nello specifico, ad alcuni internauti, non sono piaciute certe frasi di Alessandro, che avrebbe affermato di preferire un libro a Maria Laura de Vitis. Molti telespettatori hanno preso delle distanze nette dal ragazzo, schierandosi a favore della naufraga. C’è poi anche chi è convinto che dietro la retromarcia di Alessandro ci sia lo zampino di mamma Carmen, sempre sul chi va la nei confronti di Maria Laura. Tanto è vero che al suo arrivo in Honduras la accusò di essere una calcolatrice: “Lei è una calcolatrice e non porta neanche più rispetto nei miei riguardi e fa battute in cui mi provoca e se le potrebbe risparmiare queste cose”, aveva detto.

