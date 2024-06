Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione stanno insieme: “Sono innamorata”/ “È la prima volta, lui crede in me”

Marialaura De Vitis conferma la relazione con l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione: “Sono innamorata”

Dopo settimane di indiscrezioni, Marialaura De Vitis ha confermato la sua relazione con Jimmy Ghione. Ospite dell’ultima puntata della trasmissione radiofonica Turchesando, l’ex pupa e naufraga dell’Isola dei Famosi ha confessato di essersi innamorata del celebre inviato di Striscia La Notizia: “Per la prima volta sono innamorata, sto con Jimmy Ghione. – ha annunciato – Abbiamo tante passioni in comune, l’attività fisica, lo sport, i viaggi, ridiamo tanto insieme e per questo ci siamo trovati sin da subito benissimo.”

Marialaura è poi entrata nel dettaglio, rivelando che questa è per lei la prima volta che si innamora davvero: “Io non avevo mai amato nessuno perché io non amavo me stessa, nel momento in cui inizi ad amarti, a coccolarti, a piacerti così come sei puoi darti anche agli altri e io sto vivendo giorno per giorno questa nuova serenità. Jimmy crede in me, nelle mie capacità, nel mio futuro, mi fa credere nei miei sogni e questo è importante”, ha aggiunto la modella che in passato ha avuto una relazione con Paolo Brosio.

Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione innamorati: “Ero arrivata a toccare il fondo, ora…”

Marialaura De Vitis è oggi felice e innamorata di Jimmy Ghione, un amore grazie al quale è anche riuscita a superare un momento buio della sua vita. La pupa non ha fatto mistero di aver dovuto combattere dei disturbi alimentari: “Ero arrivata a toccare il fondo, sono entrata in un tunnel di cui non vedevo la luce, poi ho visto la voglia di rinascere, di tornare a vivere”, ha spiegato nel corso dell’intervista radiofonica, dove si è poi espressa sui pregi e i difetti del suo nuovo fidanzato. “Il suo pregio più bello è vivere la vita con il sorriso, il suo difetto è che è tanto permaloso e un po’ perfezionista su alcune cose, non me ne lascia scappare molte, infatti provo ad essere la versione migliore di me stessa anche per lui.” ha infine detto Marialaura di Jimmy Ghione.











