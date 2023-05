Maria Laura De Vitis “Luca Daffrè e Alessandra? Peccato per lui”/ “Meritava l’amore…”

Maria Laura De Vitis e la fine della storia tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi

Maria Laura De Vitis, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 dove ha conosciuto Luca Daffrè, commenta la fine della storia tra l’ex tronista e Alessandra Somensi. Arrivato sul trono di Uomini e Donne per ultimo, Luca ha fatto fatica a trovare una persona con cui avviare una conoscenza duratura nonostante il grande numero di ragazze disposte a corteggiarlo. Tra tutte, però, Luca era riuscito a trovare un feeling particolare con Alessandra al punto da sceglierla nonostante la poca conoscenza. Poche ore dopo la scelta, però, qualcosa si è subito rotto tra i due. Dopo pochi giorni dalla scelta nel programma di Maria De Filippi, infatti, l’ex tronista ha annunciato la rottura.

Una decisione che era nell’aria e che i fan si aspettavano avendo notato l’assenza di foto di coppia o di contenuti social in sui si mostravano insieme. Dopo i vari commenti dei fan, è arrivata l’opinione di Maria Laura De Vitis che, rispondendo ai fan, ha espresso il proprio parere sulla fine della storia.

Maria Laura De Vitis: “Peccato per Luca Daffrè, meritava di trovare l’amore”

Durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2023, Maria Laura De Vitis aveva espresso un interesse nei confronti di Luca Daffrè con cui, però, c’è sempre stata solo un’amicizia. L’ex naufraga, conoscendo Luca, ha così espresso il proprio dispiacere per come è finita la storia con Alessandra Somensi.

“Il trono più veloce della luce. Peccato per lui perché si meritava di trovare l’amore. Ma secondo me ha fatto una scelta sforzata e affrettata. Mi dispiace che non sia andata bene con la ragazza ma era prevedibile dai” – le parole di Maria Laura. Poi ha aggiunto: L’unica cosa che mi fa strano è che non si siano dati nemmeno il tempo e la possibilità di conoscersi veramente, visto che nel programma avevano fatto due esterne in croce e dopo una settimana dalla scelta già avevano ufficializzato la rottura. Boh, contenti loro”.

