Maria Laura De Vitis: dramma del padre scomparso/ “Ricordi sbiaditi”, D’Urso piange

Maria Laura De Vitis si lascia andare a La Pupa e il Secchione, condividendo col pubblico di Italia 1 un dramma che ha vissuto da bambina: la morte del padre. “Avevo otto anni quando mio padre è scomparso“, racconta la concorrente. “Sono sedici anni che è volato in cielo ed è diventato il mio angelo custode, ma ora il ricordo è sempre più appannato – ammette commossa Maria Laura durante la diretta – ho pochissimi ricordi di lui, la presenza e il suo viso non ce l’ho più presenti. Non mi immagino lui che cammina o che fa cose”. Il racconto toccante di Maria Laura mette a dura prova Barbara D’Urso, che non trattiene le lacrime.

Il dramma di Maria Laura De Vitis: “Dopo la morte di papà ho indossato una corazza”

Specialmente nel momento in cui Maria Laura ricorda le difficoltà che lei e la madre hanno incontrato lungo la strada: “Mia madre non era pronta, crescermi da sola non è stato facile. Non abbiamo vissuto il lutto. Ho indossato una corazza che mi faceva male, ad oggi sono felice di esprimere tutte le mie emozioni. Oggi sono me stessa”, dice Maria Laura tra gli applausi. “La tua corazza è importantissima, tira fuori le emozioni ma tienila sempre con te”, suggerisce la D’Urso. “Ho vissuto con mamma fino a due anni fa, una vita felice senza mancanza di amore. Nei suoi occhi però leggevo che mancava qualcosa“, chiude commossa Maria Laura.

