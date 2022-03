Maria Lina Carreri, chi era la moglie di Shel Shapiro/ “Era divorata dal dolore e…”

Maria Lina Carreri e il suicidio per depressione: “Gli anni della felicità…”

Maria Lina Carreri è stata la moglie di Shel Shapiro. Il cantante, che sarà ospite domenica da Mara Venier a “Domenica In”, avrà modo di ripercorrere la sua carriera ma anche la sua storia personale. Maria Lina Carreri è stata la prima moglie del cantante e produttore discografico Shel Shapiro. La donna si è tragicamente tolta la vita nel 1992, facendo sprofondare suo marito e sua figlia Michelle Malindi in un periodo buio e difficile. Maria Lina Carreri e Shel shapiro sono convolati a nozze nel 1969. Dalla loro unione è nata poi Malindi Michelle. Il matrimonio si è però interrotto bruscamente per un terribile episodio. Il 3 novembre 1992 Maria Lina Carreri si è tolta la vita inalando il gas di scarico della sua auto.

Un lutto terribile che ha segnato la vita di Shel Shapiro che per anni ha vissuto una profonda depressione. Shel Shapiro aveva rivelato in un’intervista a La Repubblica di non aver compreso il gesto della moglie: “Per me è stato come essere investito da un treno (…) Tutte le spiegazioni del mondo non sono sufficienti per comprendere un gesto così estremo”. Maria Lina Carreri era affetta da una grave forma depressiva. Shel Shapiro aveva infatti spiegato: “Era dentro un dolore così invasivo da divorarla giorno per giorno. Era come se gli anni della felicità, di una donna bella e intelligente, fossero spariti. Lasciandola sola e inerme”.

Maria Lina Carreri era una fotomodella e aveva conquistato la fascia di Miss Cinema nel 1962. Poco dopo il suicidio della prima moglie, il cantante si è risposato con Cristina Rivetti. Da questa relazione ha avuto due gemelli, Pietro e Ginevra. La loro relazione si è conclusa nel 1997 con un divorzio e per Shel Shapiro è iniziato un periodo molto buio. Successivamente, coinvolto da alcuni amici, tornò a cantare ma anche a fare cinema, un’altra sua grandissima passione. In un’intervista, Shel Shapiro aveva parlato della sua depressione subentrata dopo il terribile lutto della perdita della moglie: “Dopo la scomparsa di Mariolina, dopo la fine del rapporto con Cristina, da cui avevo avuto altri due figli, mi sentivo nella classica situazione del che ci faccio io qui? Nel 1998 arrivò la depressione”.

Il cantante ha confessato che in un momento così buio della sua vita la musica è stata fondamentale per rialzarsi e superare il grave lutto. In particolare l’artista ha dichiarato: “Reagisci facendo cose. Ho cantato, ho prodotto, ho scritto, ho perfino recitato. Mi sono aggrappato a ogni forma d’ arte, sapendo che non sarebbe stato più come la prima volta”.











