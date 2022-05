Maria Lina Carrieri e Cristina Rivetti, ex Shel Shapiro/ La morte e la depressione

Shel Shapiro si è sposato due volte: Maria Lina Carrieri e Cristina Rivetti

Maria Lina Carrieri e Cristina Rivetti sono le ex compagne e mogli di Shel Shapiro, cantautore, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto anche per essere stato il frontman dei Rokes. Il primo matrimonio è stato con Maria Lina Carreri, modella a cui è stato legato fino al 1992 anno della sua tragica scomparsa. Più di 23 anni d’amore suggellato anche dalla nascita di una bellissima figlia di nome Malindi. Poi il folle gesto della moglie di togliersi la vita con il gas di scarico dell’auto nel 1992. Un dolore atroce per l’artista che successivamente ha sofferto di depressione. Poi nella sua vita è arrivata una nuova donna e un grande amore.

Si tratta di Cristina Rivetti con cui si è sposato avendo due figli: i gemelli Pietro e Ginevra. Anche questo matrimonio però è terminato con il cantante che in una intervista ha raccontato quanto sia stato difficile per lui separarsi da loro “dopo la scomparsa di Mariolina, dopo la fine del rapporto con Cristina, da cui avevo avuto altri due figli, mi sentivo nella classica situazione del che ci faccio io qui? Nel 1998 arrivò la depressione”.

Shel Shapiro e la morte della mogli Maria Lina Carreri

La vita sentimentale di Shel Shapiro è stata brutalmente scossa dalla morte della prima moglie Maria Lina Carreri scomparsa suicida nel 1992. Il cantautore dalle pagine de La Repubblica ha parlato così della morte della moglie: “per me è stato come essere investito da un treno (…) Tutte le spiegazioni del mondo non sono sufficienti per comprendere un gesto così estremo”. La ex modella, infatti, soffriva di una grave forma di depressione che l’ha portata al folle gesto di togliersi la vita con il gas di scarico dell’auto. Un dolore atroce per l’artista che ha ricordato: “era dentro un dolore così invasivo da divorarla giorno per giorno. Era come se gli anni della felicità, di una donna bella e intelligente, fossero spariti. Lasciandola sola e inerme”.

“Dopo la scomparsa di Mariolina, dopo la fine del rapporto con Cristina, da cui avevo avuto altri due figli, mi sentivo nella classica situazione del che ci faccio io qui? Nel 1998 arrivò la depressione” – ha aggiunto Shel che è riuscito a vincere il mostro della depressione grazie alla musica – “reagisci facendo cose. Ho cantato, ho prodotto, ho scritto, ho perfino recitato. Mi sono aggrappato a ogni forma d’ arte, sapendo che non sarebbe stato più come la prima volta”.











