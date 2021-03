Maria Mazza, dottoressa di “Avanti un altro!”/ Ex fidanzata di Francesco Totti

Maria Mazza, dottoressa di “Avanti un altro!”, quiz preserale di Canale 5 che tornerà in onda a partire dalle 18.45 di oggi, lunedì 8 marzo, per la decima volta nella sua storia, rappresenta una delle figure più apprezzate della trasmissione condotta dalla storica e infallibile accoppiata composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La donna, 45 anni, è nata il 23 giugno 1975 negli Stati Uniti d’America, più precisamente in New Jersey, trasferendosi poi in tenera età in Italia, più precisamente a Somma Vesuviana (Campania, provincia di Napoli).

Nel Belpaese, Maria si mette a studiare piano pianoforte e danza, riuscendo a esordire nel mondo dello spettacolo nel 1996, grazie alla sua partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia. In quella circostanza, la ragazza conquistò la terza posizione in classifica e, dettaglio non di poco conto, la fascia di Miss Eleganza. Da quel momento, la sua carriera prese il via: lei si trasferì a Milano e iniziò a lavorare come modella, per poi raggiungere alcune collaborazioni importanti con “Quelli che il calcio”, “Domenica In” e “I Raccomandati”, senza dimenticare le esperienze cinematografiche, fra cui anche quella al fianco dell’attore e regista partenopeo Alessandro Siani in “Ti lascio perché ti amo troppo”.

MARIA MAZZA, STORICA EX DI FRANCESCO TOTTI

Maria Mazza, dottoressa di “Avanti un altro!”, è una delle donne più amate dagli spettatori del quiz targato Mediaset e anche il suo profilo Instagram conferma questo dato: sono circa 200mila, infatti, i follower che la seguono sul social network, sul quale la 45enne posta alcuni selfie, ma anche immagini sponsorizzate. Il picco della notorietà, peraltro, fu raggiunto in seguito alla sua liaison sentimentale con Francesco Totti, naturalmente prima che quest’ultimo conoscesse e si innamorasse di Ilary Blasi. Il calciatore giallorosso e la bella showgirl si sono frequentati per qualche tempo, poi la loro relazione si è conclusa. Lei nel 2005 è convolata a nozze con Ludovico Lieto, vedendo tuttavia naufragare la loro storia d’amore nel 2008, ad appena tre anni di distanza dal fatidico “sì”. Cinque anni più tardi (2013), Maria Mazza si è fidanzata con il ristoratore Amedeo Quaglia, con cui ha avuto una figlia, Sveva, venuta alla luce nel 2014.



