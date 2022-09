Maria, moglie Gabriele Cirilli/ Insieme fin dal liceo, lei fondamentale quando…

Gabriele Cirilli, la crisi personale superata grazie al supporto della moglie Maria

Maria è la moglie del celebre attore comico Gabriele Cirilli. I due stanno insieme da una vita e sono un punto di riferimento fondamentale per l’altro. Gabriele manifesta una sorta di venerazione per la compagna, sempre al suo fianco anche nei momenti più duri e complessi. Per un lungo periodo della sua vita, ad esempio, Cirilli ha sofferto di depressione. Il lavoro non decollava e il morale era sotto i tacchi. A tamponare le preoccupazioni, perlomeno quelle economiche, ci ha pensato la sua Maria, che si è presa cura della famiglia nel momento più delicato. L’attore è molto grato nei confronti della sua dolce metà e ritiene di aver superato la crisi personale unicamente grazie a lei.

Maria De Luca e Gabriele Cirilli, il primo incontro al liceo

Gabriele Cirilli e Maria De Luca si sono conosciuti da giovanissimi, quando entrambi frequentavano il liceo. Era il 1984 e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo essersi sposati, nel 2001 Gabriele e Maria hanno dato alla luce il piccolo Mattia. Per quanto riguarda la vita privata, la moglie di De Luca ha lavorato come farmacista, poi ha intrapreso la carriera da produttrice teatrale seguendo il marito a Milano. Ora la coppia vive nei dintorni di Monza e sono felicissimi e soprattutto sereni, dopo aver vissuto momenti molto complessi a causa di problemi economici.

