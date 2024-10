Tale e quale show 2024, Gabriele Cirilli diventa il quarto giudice: le anticipazioni di venerdì 18 ottobre

Sta per tornare una nuova puntata di Tale e quale show 2024 dopo la scorsa vittoria di Verdiana, che ha magistralmente interpretato Antonella Ruggero con il brano “Ti sento”. Oggi 18 ottobre su Rai Uno si ritorna con Carlo Conti alla conduzione e i giudici: Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi che sostituisce Loretta Goggi e il quarto giudice che questa sera sarà Gabriele Cirilli. Anche per questo venerdì sono previsti tanti momenti emozionanti che lasceranno il pubblico a bocca aperta durante le imitazioni dei vip, i quali impersoneranno i grandi della musica.

Curiosi di sapere chi saranno i concorrenti in gara a Tale e quale show 2024? Questa sera, venerdì 18 ottobre gli 11 vip saranno Amelia Villano, Giulia Penna, Justine Mattera, Kelly Joyce, Carmen Di Pietro, Verdiana Zangaro, Thomas Bocchimpani, Roberto Ciufoli, Massimo Bagnato, Feysal Bonciani e Simone Annicchiarico. Tutti loro si sono allenati per interpretare al meglio il loro personaggio e hanno lavorato sodo tutta settimana per esibirsi nel famoso studio Fabrizio Frizzi di Roma. Andiamo subito a scoprire in quali personaggi si trasformeranno e se qualcuno riuscirà a prendere il posto di Verdiana, ora in cima al podio.

Tale e quale show 2024, 5a puntata: i concorrenti e le imitazioni della settimana

Passiamo a vedere le imitazioni di Tale e quale show 2024 previste per stasera 18 ottobre. Cosa ci aspetta? Anche oggi la puntata ci farà divertire e tenere col fiato sospeso fino all’ultimo! Ecco chi sono gli 11 concorrenti: Carmen Di Pietro vestirà i panni di Alan Sorrenti, Amelia Villanno sarà invece Giusy Ferreri mentre Giulia Penna si trasformerà in Elisa. Continuiamo con Feysal Bonciani, che oserà con Pharrel Williams, Simone Annicchiarico con un’interpretazione di Tony Renis e Justine Mattera che invece vestirà i panni di Heather Parisi. Si passa poi a Massimo Bagnato che proverà con Geolier, Roberto Ciufoli con Achille Lauro e Thomas Bocchimpani che farà una performance trasformandosi in Justin Timberlake.

Si tratta senza dubbio di imitazioni davvero impegnative, dato che ogni vip ha scelto un grande della musica piuttosto difficile. Grande curiosità su Massimo Bagnato che diventerà Geolier, ma anche per la bravissima Carmen di Pietro che proverà a trasformarsi in un uomo: Alan Sorrenti. Chi vincerà questa sera a Tale e quale show 2024? La quinta puntata di oggi 18 settembre è attesissima e sarà interessante scoprire le performance degli 11 concorrenti, che si esibiranno sotto la musica diretta da Pinuccio Pirazzoli con l’orchestra dal vivo. Chiaramente, ogni vip ha passato la settimana insieme al team di costumisti e coreografi al fine di preparare un pezzo davvero impeccabile e divertente.

Dove vedere Tale e quale show 2024, diretta e streaming

Anche l’appuntamento di stasera, venerdì 18 ottobre 2024 sarà visibile su Rai 1 a partire dalle 21.30, ma chi volesse seguire Tale e quale show 2024 in contemporanea può farlo anche collegandosi su RaiPlay. Vi ricordiamo oltretutto che le puntate previste saranno otto, quindi mancano solo due episodi alla finale del programma condotto da Carlo Conti, che ogni settimana coinvolge il pubblico con imitazioni incredibili. Attesissima è anche la classifica, che vede ora in testa Verdiana con 288 punti e ultima Carmen Di Pietro, che ha collezionato solo 106 punti. Riuscirà a riscattarsi con l’imitazione di Alan Sorrenti?