Maria Monsé “Il figlio di Sofia Loren mi ha corteggiato”/ Lo scoop a Pomeriggio 5!

Confessione inaspettata quella di Maria Monsé nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D’Urso per il talk dedicato alle discriminazioni sul sud, la showgirl e conduttrice ha ammesso di essere stata in passato vittima proprio di questo tipo di situazione. “Io sono originaria di Catania e quando mi sono trasferita a Roma a 18 anni anche io ho avuto difficoltà, non mi volevano affittare la casa.” ammette la Monsé. Poi continua “Ho dovuto chiedere a mio padre di venire e dimostrare di essere un medico per farmela affittare.” Ma è proprio parlando di questo stretto rapporto con il sud e del suo essere meridionale che la Monsé ne approfitta per fare una confessione e svelare per la prima volta che in passato è stata assiduamente corteggiata dal figlio di Sofia Loren, Edoardo Ponti.

Maria Monsé a Pomeriggio 5: lo scoop su Edoardo Ponti

“Se magari in Sicilia mi davano per scontata, quando mi sono trasferita a Roma ho avuto un grandissimo onore.” esordisce Maria Monsé a Pomeriggio 5. Così arriva l’ammissione: “Tu pensa un regista corteggiatissimo, amato da tutte le donne, figlio di una delle donne più amate del sud, ovvero Sofia Loren, Edoardo Ponti quando mi ha conosciuta mi ha assolutamente corteggiata tanto…”. In studio gli altri ospiti rumoreggiano mentre la stessa D’Urso fa dell’ironia “Sofia, se così fosse ti sei salvata!”. Poi la Monsé conclude con ulteriori dettagli: “lui mi diceva che gli piacevo perché ero la tipica donna del sud, con i valori, perché sei conservatrice, te lo giuro!” Ma i dubbi in studio continuano…

