Maria Paola “Mapi” Danna, moglie Claudio Cecchetto/ “La mia pietra miliare”

Maria Paola Danna, moglie di Claudio Cecchetto

Maria Paola “Mapi” Danna, scrittrice e autrice tv, è la moglie di Claudio Cecchetto. I due stanno insieme dal 1988: “Lo stesso anno in cui ho conosciuto Jovanotti, le due pietre miliari della mia vita. E siamo sposati dal ’92”, ha raccontato Cecchetto al Corriere della Sera. La coppia ha avuto due figli: Jody Daniele (nato nel 1994) e Leonardo (nato nel 2000). Nel 2019, in occasione dei loro 27 anni anni di matrimonio, la scrittrice ha dedicato uno speciale “Love Books” al marito: “Ero una ragazzina con un abito di seta bianco, in equilibrio instabile sul tacco dodici, dentro ad una chiesetta, bellissima, di Riccione. Da quel giorno ho visto Claudio innamorarsi molte volte”. Mapi Danna ha ripercorso gli anni al fianco di Cecchetto, delle sue “scoperte” e dei suoi progetti: “Ho condiviso sempre, tutte le sue scelte perché ne ho, ogni volta, riconosciuto il valore, la direzione e il senso”.

Mapi Danna: “Impensabile il mio mondo senza Claudio”

Maria Paola Danna è una scrittrice di libri d’amore: “Io sono bravo a parlare di musica. Sul resto, sono timido. Mi vergogno a dire “ti amo” o “per sempre”… Ma c’è amore, abbiamo due figli e ormai Mapi mi conosce e questo mi consente di non avere più un’armatura”, ha detto il produttore discografico intervistato dal Corriere della Sera. Mapi Danna ha da poco pubblicato il il suo nuovo libro “Ti amo anche oggi. Storie straordinarie raccontano ciò che nutre o avvelena l’amore”, in cui alcune coppie famose e comuni raccontano il segreto della longevità dell’amore: “Quando penso al mio mondo senza Claudio so che mi priverei di qualcosa per me fondamentale. I più sono superiori dei meno e bisogna guardare a quelli”, ha detto la scrittrice al Corriere della Sera parlando della sua lunga relazione con Cecchetto.

