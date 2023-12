Maria Pia De Meo, doppiatrice Meryl Streep/ “Da lei ho imparato tanto, doppiaggio non è solo sync”

Maria Pia De Meo, storica doppiatrice di Meryl Streep ma anche di numerose altre attrici americane, nonché essa stessa attrice di teatro e del cinema, è stata intervistata questa mattina dal programma di Rai Uno, Uno Mattina: “Ho iniziato a doppiare per caso – ha raccontato Maria Pia De Meo parlando con Daniela Ferolla – sono figlia di attori, una volta andai sul set e mi chiesero se potevo doppiare una bambina. Io avevo solo 5 anni, ho imparato la battuta a memoria, mi misero su un trespolo e io mi divertivo, per me era un gioco. E’ cominciata così la mia carriera, il teatro, la televisione, ho debuttato con Gassman a 11 anni, non mi sono fermata mai”.

Manila Nazzaro/ “Subito offese e attacchi via social solo perchè ho lasciato e poi mi sono innamorata”

Fra le tante attrici doppiate anche Barbara Streisand, ma anche la mitica Mary Poppins, protagonista di uno storico film di Walt Disney. “Meryl Streep l’ho incontrata a Roma quando le venne consegnato il premio alla carriera, fu lei che mi volle conoscere e fu incredibile, io ero imbarazzata. Ogni volta che la doppiavo era una gioia e io poi da lei imparavo, non bisogna mai smettere di imparare e cercare di più, e questo a tutti i livelli, non soltanto nel doppiaggio, bisogna cercare sempre di più, io ho voglia, non mi ma di fermarmi, stare a casa e non fare niente, io voglio lavorare, fare il mio mestiere, divertirmi, fare le cose che mi piacciono, poi quando doppio questa straordinaria attrice… l’ho doppiata ne I Ponti di Madison County, film che ho adorato… la difficoltà di questi mestieri è quello di non cambiare questi personaggi”.

Laura Pausini al posto di Amadeus per il Festival di Sanremo 2025?/ “Da spettatore mi piacerebbe, però…”

MARIA PIA DE MEO: “NON E’ FACILE PER NIENTE IL MIO LAVORO”

Sul suo lavoro Maria Pia De Meo ha precisato: “Non è facile per niente, gli attori hanno provato una scena per un mese mentre noi in tre ore dobbiamo restituire ciò che hanno fatto e studiato, poi dobbiamo restituire con i nostri mezzi, la nostra sensibilità, quelle sensazioni, la difficoltà del nostro mestiere non è andare in sync, è la cosa meno importante, ciò che è importante è essere uno e centomila, come diceva Pirandello, non farsi riconoscere e io spesso in alcuni film non mi riconosco”.

Sulla sua carriera: “Non sempre siamo noi a scegliere la vita, io mi son ritrovata a 19 anni ad essere il capo famiglia perchè i miei non mi lavoravano più quindi ho fatto soprattutto doppiaggio ma non ho mai avuto rimpianto, mi diverte anche se non ti dà la notorietà di tv e cinema. Non mi piace piangermi addosso, e mi diverto ancora. Ultimamente ho doppiato il film di un’attrice straordinaria inglese, Maggie Smith, mi son divertita a fare la vecchia. Sono anche io nonna, ho tre splendide nipoti, ho due figlie, ho una vita piena al di là del doppiaggio”.

Maria Teresa Ruta: “Quando mi separai da Amedeo Goria persi alcuni lavori"/ "Sbagliammo a non dirlo ai figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA