Maria Pia Sofia Federico, Il Collegio 6/ Il legame con Matilde Ricorda…

Maria Pia Sofia Federico è una delle protagoniste assolute di questa edizione de Il Collegio. Ogni stagione del reality show riesce sempre a stupire dal punto di vista dei colpi di scena e delle storie dei giovani ragazzi scelti. Ogni nuovo collegiale è unico nel suo carattere e atteggiamento, così da creare un mix di personalità che vivacizza le dinamiche nel corso delle settimane. Lo scorso martedì 23 novembre è infatti andata in onda la quarta puntata del programma, con importanti novità e accadimenti riguardanti proprio la brillante studentessa.

Maria Pia Sofia Federico, Il Collegio 6/ Il suo profilo Tik Tok è scomparso e...

Maria Pia Sofia si è distinta a Il Collegio 6 per la sua ottima attitudine allo studio, confermata ancora una volta dalle pagelle di metà corso. La giovane ha infatti superato brillantemente tutte le interrogazione a tappeto e compiti che sono serviti proprio per ultimare la valutazione. Nonostante gli ottimi voti, si è dimostrata comunque polemica nei confronti del 7 ricevuto in italiano; ennesima dimostrazione della sua grande voglia di migliorare e sopratutto della forte ambizione scolastica che la contraddistingue. In ogni caso, come quasi la maggior parte della classe è riuscita ad ottenere la cravatta rossa, segno di riconoscimento positivo del percorso fino ad ora effettuato.

Il Collegio 6, Maria Pia Sofia Federico: il tema sulla fantasia

La brillante studentessa Maria Pia Sofia Federico si è messa in evidenza a Il Collegio 6 anche durante la lezione di italiano, in particolare per il compito sul tema della fantasia. Nonostante il professore sia stato comunque soddisfatto del risultato, ha fatto notare alla ragazza che dovrebbe provare a spostare leggermente gli argomenti, senza trattare sempre della propria esperienza personale. L’ultima puntata ha anche raccontato di un premio ricevuto dalla Petolicchio; l’insegnante di ritorno da una festa di matrimonio, una volta venuta a conoscenza della questione dei pomodori, ha scelto di regalare dei confetti unicamente a Maria Sofia.

L’azione della Petolicchio ha destato il malcontento di Sara Masserini ed Elisa Cimbaro, risentite per non aver ricevuto nessun regalo nonostante avessero avuto un comportamento esemplare. Per quanto riguarda i legami stretti durante il suo percorso all’interno del collegio, continua il suo sodalizio con Matilde Ricorda, spesso aiutata negli studi così come avveniva per l’espulsa Gaia Cascino. Ad oggi i giudizi sui social a carico della ragazza sono ancora contrastanti; oltre a chi apprezza il carattere e l’acume della ragazza non manca chi invece reputa invasivo e presuntuoso il suo atteggiamento sia scolastico sia nel rapporto con gli altri collegiali.



