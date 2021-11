Maria Sofia Federico, Il Collegio 6/ Lite con Elisa Cimbaro e cravatta rossa

Maria Sofia Federico: premiata dalla professoressa Petolicchio

Maria Sofia Federico continua a essere una alunna modello nella classe de Il Collegio 6. I suoi sforzi vengono ricompensati dalla professoressa Petolicchio, di ritorno dal matrimonio in famiglia: l’insegnante ha infatti portato dei confetti per tutti i collegiali, ma dopo essere stata messa al corrente delle malefatte dei suoi alunni durante la sua assenza, ha deciso di premiare solo Maria Sofia. Ciò ha dato molto fastidio a Sara Masserini ed Elisa Cimbaro, che si erano comportate bene, senza però ricevere un riconoscimento. Maria Sofia durante l’intervallo ha offerto i suoi pochi confetti ai collegiali. Durante la lezione di italiano su “Sandokan” e Salgari i ragazzi hanno redatto dei temi sulla fantasia, e Sofia ha indubbiamente parlato di sé anche in questo compito: il voto è stato alto, ma il professor Maggi ha voluto farle notare che dovrebbe dare spazio anche ad altre cose nella sua vita, e soprattutto anche ai suoi compagni durante le discussioni, senza cercare di imporsi troppo rigidamente sia nelle discussioni sia nelle relazioni.

IL COLLEGIO 6/ Quale puntata va in onda oggi? La quarta su Rai 2: pagelle e...

Maria Sofia Federico: pagella e cravatta rossa del Il Collegio 6

Maria Sofia Federico è molto legata a Matilde Ricorda tanto che fa di tutto per aiutarla a studiare e a recuperare il suo 0, un po’ come aveva già fatto con l’ormai ex collegiale Gaia Cascino, sgridandola quando la ragazza decide di scappare in giardino per prendere dei pomodori da mangiare. La ragazza si propone anche di aiutare Vincenzo Rubino, Raffaele Fiorella e Valentina Comelli, anche loro reduci dalla punizione del preside e che partono dalla media dello 0 in tutte le materie. L’unica persona con cui Maria Sofia non ha legato molto è Elisa Cimbaro, che l’ha accusata di parlare male di lei. Sofia le dice che non è vero e che spesso la compagna la attacca solo per il gusto di farlo. Arriva il fatidico momento delle pagelle e, ovviamente, Maria Sofia riceve la cravatta rossa, non senza qualche polemica per il 7 in italiano.

LEGGI ANCHE:

IL COLLEGIO 6, 4a PUNTATA/ Diretta: Casadei, cacciato, insulta il preside "Pelato!"Raffaele Fiorella, Il Collegio 6/ Scrive una lettera al professore Maggi per…

© RIPRODUZIONE RISERVATA