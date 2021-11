Maria Pia Sofia Federico, Il Collegio 6/ Il suo profilo Tik Tok è scomparso e…

Maria Sofia Pia Federico è una concorrente del programma il Collegio 6. È nata a Roma Valmontone il 26 gennaio del 2005 e ha 16 anni; il suo segno zodiacale è acquario. Non si hanno informazioni sul suo peso e altezza e invece sui tatuaggi, sembra che non ne ha sul corpo. Lei vive con i suoi genitori, ai quali è molto legata e vanno tanto d’accordo. Attraverso il suo attivismo e le sue idee è riuscita ad aprirgli la mente e forse è proprio per questo che sono molto uniti. Maria Sofia è una ragazza con le idee abbastanza chiare e pensa di poter cambiare il mondo. Grazie ai social diffonde le sue idee, con monologhi, che riguardano il sessismo, i diritti umani, la libertà e le minoranze. Anche lei dice di essere una ragazza decisa, passionale e che non si arrende mai, ma al contrario, sa bene quello che vuole. Maria Sofia Pia Federico non si sente differente rispetto alle altre persone della sua età, ma invece differente proprio rispetto a chiunque.

Per quanto concerne la sua vita sentimentale e privata, Maria Sofia non dovrebbe essere fidanzata. La ragazza sta scrivendo pure un saggio filosofico su tre concenti importanti, ovvero: arte, infinito e libertà. Lo scopo di ciò è quello di portare tutte le persone alla felicità. Durante la terza puntata del programma c’è stata una lezione di arte che ha dato la possibilità ai concorrenti di esprimersi su aspetti complicati della propria esistenza. Maria Pia Sofia Federico ha parlato della sua scelta di non depilarsi, la quale è spesso oggetto di bullismo e d’insulti. La ragazza ha svelato che i genitori hanno detto, forse scherzando, di vergognarsi di andare al mare con lei, poiché le persone l’avrebbero probabilmente presa in giro. Lei ha affermato di detestare la sua casa. Maria Sofia è la più criticata del programma dai suoi compagni, perché la prendono in giro e dicono che è pesante per i suoi comportamenti, anche se il suo obiettivo è quello di aiutare gli altri. Anche se dentro il Collegio ha avuto delle critiche, sui social molti sostengono i suoi modi d’agire.

Maria Pia Sofia Federico denuncia la scomparsa del profilo Tik Tok

Maria Pia Sofia Federico sta molto attenta ai temi sociali e su Instagram fa vedere ciò che pensa sulla libertà, sessismo, diritti umani e delle minoranze. Sui social mette lunghi video in cui difende tutte le sue idee, pur con il rischio di essere bannata. Lei afferma di essere molto decisa e passionale, che sa bene ciò che vuole e non si arrende. Maria Sofia Federico fa molto discutere di lei, proprio per la sua passione per lo studio, proprietà di linguaggio e maturità, molto diversa dai coetanei. Durante il famoso taglio dei capelli a Il Collegio 6 ha fatto vedere a tutti di essere brava a parlare e ha aiutato le compagne che hanno vissuto questo momento come un vero e proprio trauma. L’unica concorrente de Il Collegio 6 che apprezza il suo carattere è stata Gaia, infatti hanno legato molto già da subito, proprio da quando Maria Sofia ha convinto l’amica a studiare e rispettare i professori e in generale il prossimo. Per il momento Gaia è l’unica che la stima, invece gli altri non l’apprezzano per niente. Nella prima puntata si è verificato un episodio poco piacevole, proprio quando ha dovuto leggere davanti a tutta la classe il compito d’italiano.

Il profilo TikTok di Maria Sofia Pia Federico in questi giorni è sparito e l’ha annunciato proprio lei sulle sue storie d’Instagram. Ha dichiarato di aver dormito tutta la sera dopo essere stata male il pomeriggio. In seguito poi ha aggiunto una foto della schermata di TikTok dove ha aggiunto che è stata proprio un’ingiustizia, la quale ha portato parte del suo lavoro in fumo. La successiva storia è caratterizzata dalle scuse per la sua assenza dai profili social, proprio per dei malori, quindi è stata una giornata negativa per la ragazza. Ultimamente ha annunciato di aver generato un nuovo account, per poter mettere nuovi contenuti e ha aggiunto un video con una frase sulle ingiustizie. Un anno, Maria Pia era stata ospite del Cerbero Podcast. La crew del Cerbero l’ha criticata per un video sul suo profilo che racconta come sia la società odierna per una donna: il tema è giudicato come rappresentato in modo troppo teatrale, ma i tre streamer si dicono d’accordo con gli altri contenuti “specifici” delle varie tematiche che Maria Sofia porta all’attenzione del media. La ragazza aveva affermato di non essere femminista: “Posso fare coming out? Io non sono femminista. Io rispetto molto il termine femminista e soprattutto il movimento del femminismo […] io credo nella discriminazione di genere, sia l’uomo che la donna sono discriminati per motivi diversi e in modi diversi”.



