Maria Sofia Pia Federico de Il Collegio 2021 bannata da Tik Tok/ “Per dei peli…”

Maria Sofia Pia Federico è una delle giovani protagoniste de Il Collegio 2021, in onda ogni martedì, in prima serata, su Raidue. Classe 2005, la studentessa di Valmontone, in provincia di Roma, si è già messa in luce all’interno del docu-reality per la sua attenzione ai temi sociali. Il suo sogno è riuscire a cambiare il mondo e, sui suoi canali social, pubblica spesso monologhi la libertà, il sessismo e i diritti umani. Nelle scorse ore, Maria Sofia Pia Federico ha così pubblicato su Tik Tok un video che è stato bannato insieme all’intero profilo.

La denuncia arriva direttamente dalla sedicenne che, come riporta Webboh.it ha svelato anche il motivo di tale decisione. “Mi hanno segnalato l’ennesimo video su TikTok (è il terzo che mi rimuovono da oggi) perché mi si vedevano i peli” fa sapere Maria Sofia che poi aggiunge che il profilo è stato totalmente bannato per “violazione delle linee guida a tutela dei minori”.

Maria Sofia Pia Federico bannata da Tik Tok: la dura reazione

Di fronte alla decisione di Tik Tok di bannare il suo profilo, Maria Sofia Pia Federico non resta in silenzio e difende il diritto di mostrarsi come vuole. “Anche se il vostro soggettivo modo di percepire l’apparenza altrui dovesse disdegnare i peli indipendentemente dall’influenza culturale, niente vi autorizzerà mai a esternarlo come un atto di disgusto. Perché se ‘avere i propri gusti’ viene dalla libertà, essere ‘disgustati’ da qualcuno viene dall’odio. Non c’è nulla di strano ad avere i peli sotto le ascelle”, ha scritto Maria Sofia come riporta ancora Webboh.it.

La giovane protagonista de Il Collegio 2021 che torna in onda questa sera con una nuova puntata, riuscirà a recuperare il suo profilo Tik Tok? I followers sperano di sì.





