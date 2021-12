Maria Rita Gismondo/ “Dobbiamo pretendere vaccini nuovi, ecco perchè”

Giusto pretendere vaccini anti-Covid nuovi: netta Maria Rita Gismondo. Intervenuta ai microfoni di Adnkronos, la microbiologa ha spiegato che ci stiamo ancora vaccinando con farmaci pensati contro «il virus ‘nonno’, quello di Wuhan» e per questo motivo, nel primo anniversario del V-Day, è necessario pretendere dei prodotti nuovi, “aggiornati”.

Il lavoro fin qui svolto è stato ottimo, ha precisato Maria Rita Gismondo, ma adesso è arrivato il momento di cambiare, invocando farmaci aggiornati contro le nuove varianti, a partire dalla Omicron, che presto sarà dominante: «Abbiamo visto che le nuove varianti non sono coperte come dovrebbero dagli attuali vaccini. Pertanto dobbiamo pretendere vaccini aggiornati».

MARIA RITA GISMONDO SULL’EMERGENZA EPIDEMICA

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Adnkronos, Maria Rita Gismondo ha tenuto a precisare che la situazione attuale è assolutamente diversa da quella che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Ma non è tutto, ha evidenziato la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano: «Peraltro finalmente il virus si sta mostrando sempre più in una patologia molto attenuata, se non addirittura asintomatica».

