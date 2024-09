In occasione della puntata di E’ sempre Cartabianca, andata in onda ieri sera su Rete Quattro (seconda puntata della nuova stagione), si sarebbe dovuta presentare Maria Rosaria Boccia, quella che senza dubbio è la donna del momento. Dopo la nota querelle riguardante Sangiuliano, con l’ex ministro che alla fine ha preferito dimettersi, ieri era attesa negli studi del talk di Bianca Berlinguer, ma alla fine ha dato forfeit.

Cosa è successo? A comunicare che non si sarebbe presentata è stata proprio la presentatrice, che dopo la sigla iniziale ha informato i telespettatori sul fatto che Maria Rosaria Boccia era attesa ieri sera ma alla fine non se l’è sentita di farsi intervistare, rimandando la chiacchierata alla prossima settimana o forse a mai. Ad un’ora circa dall’avvio della trasmissione è arrivato l’aggiornamento, con Bianca Berlinguer che ha fatto sapere che l’intervista per la puntata di settimana prossima era stata confermata.

MARIA ROSARIA BOCCIA “NON SONO PREPARATA ABBASTANZA”

Tra l’altro Maria Rosaria Boccia non ha deciso di non presentarsi ieri in studio, anzi, la conduttrice ha infatti spiegato che l’ospite era arrivata, anche in anticipo, e le due avevano parlato dell’impostazione dell’intervista; l’aspirante consigliera di Sangiuliano si era detta però un po’ perplessa in quanto “non era sufficientemente preparata sul suo caso”, di conseguenza le sono sorti dei dubbi.

Per Bianca Berlinguer la sua interlocutrice le è sembrata intenzionata a raccontare la sua verità, alla luce anche della cattiva luce sotto cui era stata messa in queste ultime settimane, ma alla fine ha preferito fare un passo indietro, in vista del prossimo appuntamento. La cosa certa è che “non vi è stato alcun complotto”, ha precisato ancora la presentatrice di E’ sempre Cartabianca, visto che nessuno l’avrebbe spinta ad andare via. Tutto finito?

MARIA ROSARIA BOCCIA MANDA UN SMS A BERLINGUER LIVE

Niente affatto perchè la Berlinguer, nel corso della trasmissione, ha ricevuto un messaggio giuntole dalla stessa Maria Rosaria Boccia (non è la prima volta che manda messaggi “live”) con la donna che ha spiegato di non essere assolutamente scappata, mettendo poi in dubbio la versione fornita dalla presentatrice in quanto “fino ad ora non sono state dette le cose come stanno”. Stando a quanto fatto sapere dall’aspirante consigliera, infatti, la stessa è andata via solo perchè non vi erano le condizioni per spiegare al meglio la sua situazione. A questo punto ci si domanda se davvero la prossima settimana ci sarà su Rete Quattro o se l’intervista è saltata definitivamente.

Secondo quanto raccoglie il Corriere della Sera, la partecipazione di Maria Rosaria Boccia al programma era prevista a titolo gratuito, come confermato anche dalla Berlinguer, ma sembra che la stessa invitata avesse discusso con la redazione, lasciando quindi gli studi di Mediaset. La donna avrebbe confidato di non volersi sentire definita “ex amante” del ministro, anche perchè la stessa ha spiegato di non aver avuto alcuna relazione con Sangiuliano, così come precisato da Concita De Gregorio, una delle giornaliste inviate a Cartabianca che avrebbe dovuto partecipare appunto al dibattito con la Boccia.