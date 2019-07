MARIA SALVINA DATO, MADRE DI LOREDANA BERTÈ E MIA MARTINI/ Fu vittima di violenza?

Maria Salvina Dato è madre di quattro figlie. Niente di particolare, fin quando non si specifica che due di queste si chiamano Loredana Bertè e Mia Martini. Dal matrimonio con Giuseppe Radames Bertè, morto nell’ottobre 2017 a 96 anni, ne sono nate altre due, Leda e Olivia. Entrambe hanno preferito rimanere nell’ombra, convenendo che di luce, sulla famiglia, ce n’era fin troppa. E in effetti mai come negli ultimi tempi: le recenti dichiarazioni di Loredana circa le presunte violenze del padre hanno fatto a lungo discutere. A un certo punto è subentrata anche Olivia, la minore delle sorelle Bertè, che ha smentito tutto con la sua versione. Quasi non c’è corrispondenza tra le due descrizioni: per la prima, Giuseppe è stato un bruto, un uomo violento che non si è risparmiato nemmeno contro la moglie; per la seconda, è stato invece un padre amorevole che “adorava” soprattutto Mimì. È vero, i rapporti con Loredana furono sempre piuttosto tesi. Forse è per questo che la Bertè continua a portare rancore.

Maria Salvina Dato e il rapporto complicato con Giuseppe Radames Bertè

Maria Salvina Dato e Giuseppe Radames Bertè, rispettivamente madre e padre di Loredana e Mia, sono stati sposati fino al 1965. Dopodiché si sono separati, non senza causare traumi nelle povere bambine. Loredana parla di quel momento come uno dei peggiori della sua vita e di quella di Mimì, che forse non superò mai del tutto il duro colpo. Stando ai suoi racconti, suo padre è sempre stato un uomo difficile, quasi intrattabile, capace però di affetto e attenzioni particolari nei confronti di Mia e Olivia. Più lontane, invece, Leda e Loredana. Del rapporto con la moglie si sa poco e niente, se non che anche lei, a quanto si dice, fu vittima di violenza da parte del “padre padrone”. Nata nel 1925, fu insegnante elementare. Morì nel 2003 all’età di 78 anni.

