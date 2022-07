Maria Sharapova è diventata mamma/ Annunciata la nascita del piccolo Theodore

MARIA SHARAPOVA È DIVENTATA MAMMA

La notizia non è nuovissima: Maria Sharapova è diventata mamma, ma la nascita del piccolo Theodore risale al primo luglio e già tre giorni fa l’ex tennista russa aveva condiviso questo splendido avvenimento sulla propria pagina di Instagram. La foto ritrae Sharapova e Alexander Gilkes, l’imprenditore che sarà il futuro marito di Masha, mentre coccolano e osservano il loro piccolo Theodore, con gli occhi che solo una mamma e un papà di fronte al miracolo di una nascita possono avere; come detto la notizia è già datata ma in queste ultime ore sta venendo ripresa da più parti. La Sharapova e Gilkes hanno voluto aspettare, dal canto loro: naturalmente non sappiamo il perché, ma conosciamo la data del figlio perché la stessa ex tennista russa, ritiratasi ormai da due anni, l’ha scritta utilizzando i numeri romani.

Ricordiamo che la coppia aveva annunciato la gravidanza della Sharapova in aprile; la tennista, vincitrice di cinque titoli Major e capace di completare il Grande Slam in carriera, nel 2014 aveva sbancato Wimbledon quando aveva 17 anni e poi è stata numero 1 al mondo, ma i continui problemi alla spalla ne hanno caratterizzato un percorso che ad un certo punto si è anche interrotto per la positività al meldonium, con conseguente e ovvia squalifica. Dopo un tentativo di rientro discreto – ma non certo eccellente – la Sharapova ha deciso definitivamente di ritirarsi, iniziando davvero a costruire una famiglia che poco più di due settimane fa si è meravigliosamente allargata.

