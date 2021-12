Maria Sofia Pia Federico: “Sono poliamorosa”/ “Relazioni aperte”: no alla monogamia…

Maria Sofia Pia Federico, volto noto de “Il Collegio“, in onda su Rai Due, si è definita “fieramente poliamorosa” nel corso della puntata trasmessa nella serata di ieri, lunedì 13 dicembre 2021. Un’idea espressa nel corso della lezione di educazione sessuale, durante la quale la quindicenne ha spiegato di privilegiare le relazioni aperte: “Se ho una relazione aperta, perché te ne dovresti interessare e parlare di distruzione dei valori? C’è chi ha un solo colore preferito e ci sono persone a cui piace tutto l’arcobaleno. È da rispettare, non c’è nulla di sbagliato o giusto, l’importante è amare”.

In molti si stanno tuttavia domandando cosa effettivamente sia il poliamore menzionato dalla collegiale 15enne, in quanto il termine ha suscitato grande curiosità fra gli spettatori del programma e anche sul web non sono mancati gli approfondimenti sul tema: in poche righe, il poliamore può essere classificato come una relazione amorosa i cui protagonisti possono essere liberi di coltivare altri rapporti sentimentali senza alcun tipo di ritrosia e, soprattutto, senza dovere spiegazioni al partner. È l’esatto opposto della monogamia e delle coppie tradizionali, quelle chiuse, che non tollerano il tradimento.

MARIA SOFIA PIA FEDERICO: “POLIAMOROSA, MA NON SONO UN’INFEDELE”

Nelle sue Instagram Stories, la giovane Maria Sofia Pia Federico ha poi approfondito il concetto, scrivendo esattamente quanto segue: “Già sono pronta alla pioggia (acida) di commenti che mi descriveranno come una poco di buono, una finta riformista desiderosa di giustificare la sua infedeltà e i tradimenti che ne conseguono con questa ‘moda new age’ e tante altre cose che nemmeno oso immaginare. Voglio dire, però, che il poliamore, per quanto se ne parli ancora poco al giorno d’oggi, è valido esattamente come il modello di relazione monogama seguito dalla maggior parte della popolazione, tant’è che, per avanzare una provocazione, non mi sorprenderebbe vedere molte persone rispecchiarsi in questo, se fosse più normalizzato e si abbandonasse il concetto di gelosia”.

E, annuncia: “Ho intenzione di dire la mia sull’argomento. Ne discuterò a breve con tantissimi post sulla mia pagina, non vedo l’ora e ringrazio chiunque sarà interessato a scoprire questa sfumatura dell’arcobaleno”.



