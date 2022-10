Maria Stefania Martini, chi è?/ Sorella del Cardinal Carlo Maria Martini: “I nostri genitori…”

Maria Stefania Martini, chi è la sorella del Cardinal Carlo Maria Martini

Maria Stefania Martini, conosciuta da tutti come Maris Martini, è la sorella del Cardinal Martini. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 14 settembre, Maris Martini racconterà chi era il fratello. Professoressa di lettere in pensione, Maris Martina ha 87 anni e sta preparando un libro sulla vita del fratello a cui era estremamente legata. Maris, nata il 26 dicembre 1934, aveva due fratelli: Carlo Maria nacque a Torino il 15 febbraio 1927 e Francesco, il primogenito, nato il 31 maggio 1924. Una famiglia unita in cui tutte e tre i figli furono cresciuti insegnando la dedizione al lavoro e alla religione.

«Nostra madre, Olga Maggia, molto religiosa (ricordo, tra l’altro, la sua devozione ai primi venerdì del mese), arrivava da una famiglia di lanieri biellesi ed era casalinga. Papà, Leonardo ingegnere civile, faceva l’impresario nel settore delle cave e delle fornaci. “Costruisco mattoni”, diceva e noi sapevamo che aveva conosciuto la dura fatica dei cantieri», ha raccontato Maria Stefano Martini in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Famiglia Cristiana, in edicola dal 25 agosto 2022.

Maria Stefania Martini: le vacanze in famiglia

Quella dei fratelli Martini, Maria Stefania e Carlo Maria, è stata un’infanzia serena e tranquilla come ha raccontato Maria Stefania a Famiglia Cristiana aprendo i cassetti dei ricordi da cui ha tirato fuori le foto di famiglia scattate durante le vacanze che trascorrevano ad Alassio (Savona) o in montagna, ad Etroubles (Aosta). Di quegli anni ricorda anche le passeggiate solitarie che Carlo Maria che espresso il desiderio di seguire la strada religiosa sin da bambino, era solito fare.

«Non lontano da Viareggio, sulla cui spiaggia, nei primi anni Quaranta, alcune suore, così ci riferirono in seguito, vedevano Carlo passeggiare in spiaggia assorto, intento a pregare. Il Signore cominciò a chiamarlo quando aveva nove anni. Ne parlò con i nostri genitori: mamma era contenta, papà un po’ meno.», ha ricordato la sorella del Cardinale.

