Maria Teresa Ceglia/ Video, lo stile tecnico potrebbe non bastare (Masterchef Italia)

Lo stile di Maria Teresa Ceglia a Masterchef Italia si è sempre dimostrato tecnico, anche se la sua vena artistica ha impiegato diverso tempo a venire fuori. Quindi il rigore non potrebbe bastare per vincere, così come una conoscenza profonda per le varie tecniche di cucina e per le diverse pietanze oltre che una passione particolare per i cibi, ma limitata dal fatto di non avere quella capacità di cambiare o di ascoltare i consigli dei giudici. Come più volte ha sottolineato lo chef Barbieri, nei suoi piatti Maria Teresa mette tutta la sua decisione e la volontà di vincere, senza nascondersi dietro alle parole, con una determinazione che è caratteristica anche dei grandi chef.

Clicca qui per il video con la sua storia

Maria Teresa Ceglia, Masterchef Italia: così la scorsa puntata

La puntata della settimana scorsa di Masterchef Italia per Maria Teresa Ceglia è iniziata come nel caso degli altri concorrenti con un momento di grande emozione per la concorrente data la presenza della madre e la difficoltà di affrontare l’invention test con lei. Il piatto da cucinare era un tortino di bietole, che lei ha leggermente migliorato senza però interpretare la volontà dei giudici. Nel secondo invention test, il suo risultato è stato al livello degli altri concorrenti, cucinando il piatto dello chef Barbieri, il germano in astice e arrivavano così a Parigi dallo chef Yannick Alléno. Qui ha dovuto affrontare il piatto del piccione con le ciliege, una realizzazione complicata, ma che ha saputo realizzare con precisione. La vittoria è stata di Davide, suscitando da subito la sua critica, anche se la scelta è avvenuta da parte di uno chef famoso. Nel pressure test è stata anche abbastanza fortunata dovendo creare un piatto con un unico ingrediente come la mozzarella, da impiegare in quattro diverse tipologie di preparazioni. L’accesso alla balconata è stato alla fine conquistato ricevendo la casacca dallo chef Barbieri, con cui nel corso di tutta la stagione ha avuto una serie di dinamiche. Infatti sembra essere molto in soggezione dei giudici, e in particolare di Barbieri anche se spesso è stata criticata da loro per il fatto di non accettare le critiche e di esprimere un giudizio.

Maria Teresa è un soggetto che nell’arco di tutte le puntate è rimasta sempre in disparte rispetto al gruppo, instaurando un rapporto con gli altri concorrenti, di grande distacco e accettando sin da subito il fatto che Masterchef è una sfida e come tale non vi sono amici o nemici. Unica eccezione è stato un legame con Marisa, che a volte a stupito anche i giudici, come nel caso dell’abbraccio alla fine della puntata quando è salita in balconata. Non una vera e propria amicizia come dichiarato da tutte e due, ma una sorta di rispetto per la loro competenza in cucina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA