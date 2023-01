Maria Teresa d’Austria, storia vera/ Mamma di tre re ‘famosi’ e moglie del duca di Lorena

Chi era davvero Maria Teresa D’Austria e come diventò regina

Qual è la vera storia di Maria Teresa D’Austria? La protagonista della miniserie in onda su Rai3 questa sera 5 gennaio 2023 è chiaramente un personaggio realmente esistito. Nata a Vienna nel 1717, sposa il duca di Lorena Francesco Stefano, l’uomo di cui è perdutamente innamorata, all’età di 18 anni.

Francesco Pannofino/ "Buon rapporto con la fede. Ho conquistato mia moglie..."

Quattro anni dopo le nozze, nel 1740, suo padre Carlo VI muore e lei sale sul trono austriaco. Le difficoltà non mancano perché sono in tanti a non crederla adatta al ruolo. Primo fra tutti Federico II re di Prussia, che invade i territori austriaci e costringe Maria Teresa a scendere in guerra. Si tratta nello specifico della Guerra di successione austriaca, che si concluderà otto anni dopo con la vittoria di Maria Teresa. Pochi anni dopo deve però affrontare lo stesso nemico nella Guerra dei Sette anni (1756-1763), ma stavolta è proprio il rivale ad averla vinta.

Concerto Capodanno a Genova, inchiesta su appalto Mediaset/ Ipotesi turbativa d'asta

Maria Teresa D’Austria: figli celebri e morte

Maria Teresa però è riuscita in questi anni ad avere la fiducia del popolo e anche di altri stati europei, così si dedica a una serie di riforme dello Stato che ottengono quasi subito un gran successo. Il suo regno sarà dunque ricco di soddisfazioni: morirà nel 1780 a 63 anni.

A succederle è il figlio Giuseppe II, che prosegue la sua politica di riforme iniziata dalla madre, rafforzando il rapporto con gli altri stati e operando un riavvicinamento anche alla nemica Prussia. Maria Teresa D’Austra è però madre anche di due altre celeberrime regina: parliamo di Maria Antonietta d’Austria, che sarà regina di Francia, e di Maria Carolina, regina di Napoli e Sicilia. Con la sua scomparsa si estingue la dinastia degli Asburgo, ma inizia quella degli Asburgo-Lorena.

Caso Alice Neri: "Mohamed non ha risposto a inquirenti"/ L'avvocato: "Non è scappato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA