Maria Teresa Merlino, compagna Max Tortora/ Il primo incontro sul set, poi…

Maria Teresa Merlino, compagna di Max Tortora: la scintilla sul set

Forse non tutti sanno che l’attore Max Tortora è sentimentalmente impegnato con Maria Teresa Merlino. Prima di lei aveva vissuto un’intensa storia d’amore con una donna di nome Malika, ma evidentemente adesso fa parte del suo passato. Max Tortora, infatti, è felicemente fidanzato con Maria Teresa, secondo i ben informati incontrata sul set di Miami Beach, film uscito nel 2006.

Tra i due le cose procedono a gonfie vele, anche se di tanto in tanto Max Tortora si interroga sulla mancata paternità. Non molto tempo fa aveva dichiarato: “La rinuncia più grande, di cui mi accorgo forse solo adesso, è quella della paternità. Quando vedo giovani padri al parco o per strada con i figli penso a quanto sarebbe bello avere figli a cui poterti dedicare ed insegnare i tuoi valori”.

Maria Teresa Merlino e Max Tortora, galeotta fu la passione per la recitazione

Di Maria Teresa Merlino non si hanno moltissime informazioni. Viene descritta come una donna strepitosa ed affascinante, brillante come Max Tortora. Anche lei lavora nel mondo dello spettacolo e del cinema. E’ una bravissima attrice e la sua popolarità è aumentata da quando frequenta stabilmente l’attore comico romano, con cui appunto condivide la passione per la recitazione e per il cinema. I due sono una coppia piuttosto riservata, non è facile infatti intercettarli insieme o vederli sbilanciarsi sulla loro storia d’amore. Almeno pubblicamente…

