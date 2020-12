Maria Teresa Ruta: “Ho fatto l’amore in un sarcofago!”/ “Era l’unico posto fresco”

Il collegamento di Barbara D’Urso con la Casa del Grande Fratello Vip ha riservato al pubblico di Pomeriggio 5 una grossa sorpresa. La conduttrice, curiosa di scoprire cosa stesse facendo Cristiano Malgioglio, si è ritrovata ad ascoltare, così come tutti i presenti, una rivelazione shock di Maria Teresa Ruta. “Ho fatto l’amore in un sarcofago” ha confessato la Ruta nella Casa a Cristiano Malgioglio e altri concorrenti presenti con loro in cucina. Al sentire queste parole, Barbara D’Urso è balzata dalla sedia, sorpresa. Intanto la Ruta ha continuato il suo racconto: “Ero in Egitto con Roberto, era l’unico posto fresco, c’erano 50 gradi! Eravamo in una teca quando un gruppo di turisti è passato. Roberto era nudo io per coprirlo facevo finta di fare le foto!” Malgioglio ha così commentato: “Ma tu mi sconvolgi Maria Teresa! Tu sei pazza!”

Intanto in studio a confermare la versione di Maria Teresa Ruta è stata la sua grande amica Patrizia Rossetti. “È vero, lo ha raccontato anche a me!” ha dichiarato la Rossetti, per poi spiegare che “Era con Roberto ed erano in Egitto, pensa cosa succedeva se li scoprivano!” In effetti la Ruta ha rischiato grosso ma oggi il racconto è un aneddoto simpatico che ha scatenato la sorpresa e le risate dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. E chissà che non commenti l’accaduto anche Alfonso Signorini nel corso della diretta di venerdì su Canale 5.



