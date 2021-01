Maria Teresa Ruta: “Ho rifiutato Alberto di Monaco”/ “Voleva passare la notte con me”

La nuova diretta del Grande Fratello Vip si apre con un gossip inedito lanciato da Alfonso Signorini su Maria Teresa Ruta. “Ho sentito la Ruta fare una confessione shock! – ha esordito il conduttore – Il Principe Alberto di Monaco ti avrebbe proposto di passare una notte d’amore con lui e tu hai rifiutato perché ero una donna già sposata?” La risposta della Ruta non si fa attendere: “Assolutamente sì!” ha confermato la gieffina. Per poi spiegare com’è andata: “Siamo andati a questa serata di gala, ha scelto me per sedermi al suo fianco, mi hanno portato lì, poi abbiamo chiacchierato tutta la sera, dopo di che c’era da fare il primo ballo e ha chiesto a me di ballare.”

Il racconto di Maria Teresa Ruta è andato così avanti, arrivando al punto più importante: la proposta del principe Alberto di Monaco. “Siamo andati in un night, abbiamo chiacchierato e mi ha chiesto se mi potevo fermare o se la macchina mi doveva riportare a Milano. Io gli ho detto che era meglio se mi riportava a Milano perché ero una donna sposata.” ha concluso la Ruta. Il principe Alberto di Monaco avrebbe dunque ricevuto il due di picche da Maria Teresa Ruta, Signorini ne ha approfittato per lanciare l’appello diretto: “Vogliamo un testa a testa con il principe!”



