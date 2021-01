Maria Teresa Ruta in crisi/ Stefania Orlando insinua una strategia “alla Dayane”

Nuove discussioni dentro la casa del Grande Fratello Vip dopo le preferenze dei vip riguardo chi fra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli meriti la finale. Stefania Orlando non ha compreso la scelta di Maria Teresa Ruta di fare il nome dell’ex velino e così, insieme a Tommaso Zorzi, ha interrogato la conduttrice: “Avevo qualche difficoltà io, tu mi sei sembrata molto decisa nello scegliere Pierpaolo”, ha detto la Orlando. Maria Teresa ha cercato di far valere la sua posizione sostenendo che l’ex tronista “si sia chiuso per arrivare alla finale” mentre “Pierpaolo ha fatto parlare molto, se lo merita”. Stefania e Tommaso, invece, sono convinti che Andrea sia molto cresciuto durante l’avventura di GF Vip: “Diciamo che hai fatto una scelta alla Dayane”, ha ribattuto la ex moglie di Andrea Roncato, insinuando che la Ruta abbia messo in atto una strategia.

Stefania Orlando accusa Maria Teresa Ruta di avere una strategia?

Maria Teresa Ruta ha ascoltato i ragionamenti dei due amici e poi, alzandosi di scatto, ha esclamato: “Mi hai profondamente offesa con queste parole”. La conduttrice si è rifugiata in camera da letto, dove dopo poco è stata raggiunta da Stefania e Tommaso: “Ti chiedo scusa, non volevo essere offensiva, ho detto la mia. Tu puoi benissimo dirmi che mi sbaglio”, ha detto la Orlando cercando di rassicurare l’amica. Tra le lacrime Maria Teresa ha cercato di spiegare la sua reazione: “A me non verrebbe un pensiero così su di voi, che qualcuno fa una cosa per evitare una nomination… Mi dispiace se dubitate di me, ma ho votato in modo sincero”. Stefania ha ribadito che si è sentita libera di esprimere i suoi dubbi con lei e che non voleva assolutamente offenderla. “Reagisco male perché ci tengo a voi, non volevo essere fraintesa… Dovevo spiegarmi subito in effetti, ma mi è sembrato che foste contro di me”, ha concluso la Ruta ritrovando il sorriso e abbracciando la Orlando.



