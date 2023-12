Maria Teresa Ruta: “Quando mi separai da Amedeo Goria persi alcuni lavori”/ “Sbagliammo a non dirlo ai figli”

Maria Teresa Ruta, ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha raccontato la sua esperienza in merito ad una truffa subita. Il talk condotto da Eleonora Daniele si stava concentrando sulle truffe affettive e amorose, che si stanno moltiplicando sempre di più negli ultimi tempi, facendo numerose vittime. Quasi sempre sono le donne a cascarci, attratte sui social con metodi meschini e truffaldini, prima di finire ad elargire somme di denaro a volte anche consistenti. Maria Teresa Ruta non è stata fortunatamente vittima di una truffa di questo tipo, se mai di una un po’ più classica, architettata via telefono.

Maria Teresa Ruta choc: "Il tentato stupro? Mi ha salvata una signora"/ "Ho avuto paura per tanto tempo dopo"

Spiegando il suo caso ad Eleonora Daniele, l’ex di Amedeo Goria ha raccontato che era al telefono per pagare un’assicurazione quando ad un certo punto è caduta la linea: “Sono stata truffata mentre facevo un’assicurazione – ha spiegato – fate attenzione, stavo pagando l’assicurazione del motorino di Gian Amedeo (il figlio di Maria Teresa Ruta ndr), cade la linea, riparte la telefonata, e mi chiedono di nuovo i dati dicendo che si era staccata la linea”. A quel punto avviene qualcosa di sospetto: “Mi hanno richiesto i dati e mi hanno dato l’iban e non ci ho fatto caso che l’iban non era italiano, non c’era ‘IT’”. Quindi il monito finale: “State attenti, io sono andata alla polizia postale e mi hanno detto che in questo momento è una strage di persone rubate”. Non è chiaro se gli inquirenti siano riusciti ad individuare i truffatori.

Maria Teresa Ruta "Lontana dalla tv non per mia scelta"/ "Paola Cortellesi? Ora si accorgono che è brava"

MARIA TERESA RUTA E LA SEPARAZIONE DA AMEDEO GORIA

Maria Teresa Ruta ha poi parlato della sua nota storia d’amore con Amedeo Goria: “Io e Amedeo Goria abbiamo litigato parecchio, io provavo a resistere, lui chiedeva perdono, siamo rimasti assieme lo abbiamo fatto anche per i ragazzi, eravamo separati di fatto senza dirlo ai figli e abbiamo sbagliato col senno di poi. Abbiamo comunque sempre mantenuto uno stretto rapporto, abbiamo fatto due figli che sono due gioielli. Quando ho raccontato che mi stavo separando io ero un’immagine di un certo tipo e questo ha fatto si che persi anche del lavoro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA