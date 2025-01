Grande Fratello, salta l’ingresso di Maria Teresa Ruta come nuova concorrente? Indiscrezioni

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena e avvenimenti quella di questa sera del Grande Fratello, giovedì 23 gennaio 2025. Ci sarà il ritorno in Casa di quattro concorrenti ripescati dopo l’eliminazione, si parla di provvedimenti disciplinari gravi ed importanti per alcuni gieffini perché hanno violato il regolamento e soprattutto spazio avranno poi soprese, confronti ed anche accesi scontri. Tuttavia nel comunicato ufficiale delle anticipazioni del Grande Fratello non c’è traccia di Maria Teresa Ruta, nuova concorrente.

Grande Fratello, provvedimento in arrivo per Lorenzo, Luca e Tommaso?/ Cosa hanno fatto: rischiano squalifica

Nei giorni scorsi, infatti, il sempre attento ed informato sito di Davide Maggio aveva rivelato in anteprima l’ingresso di Maria Teresa Ruta come nuova concorrente del Grande Fratello. Ed invece del suo ingresso in Casa non c’è nessuna traccia, cosa è successo? La news della sua entrata nel gioco è stata “schiacciata” dall’annuncio del mega ripescaggio e di tutti gli altri avvenimenti che sono successi in queste ultime ore, dunque salta l’ingresso di Maria Teresa Ruta come concorrente del Grande Fratello? Oppure questa sera ci sarà un effetto sorpresa? Secondo rumor ed indiscrezioni più fondate, tuttavia, è molto probabile che si sia provveduto ad un cambio in corsa magari posticipando l’ingresso della conduttrice.

Pamela Petrarolo svela alcuni dettagli del contratto al Grande Fratello/ Cambio regole? C'è scritto che...

Maria Teresa Ruta non sarà la nuova concorrente del Grande Fratello? L’ingresso salta o slitta?

Mai come in questa edizione gli ascolti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sono stati così poco entusiasmanti, con una media di circa il 14% di share. Si è così deciso di correre ai ripari con l’ingresso di ex concorrenti delle passate edizioni che aveva conquistato l’affetto del pubblico come Stefania Orlando ed Eva Grimaldi e, in seguito Maria Teresa Ruta. Tale scelta, tuttavia, non ha prodotto i frutti sperati e così si è deciso di puntare tutto su un mega ripescaggio tra i tutti i concorrenti eliminati, scatenando proteste e polemiche. Ed in questo clima di incertezza e cambiamenti repentini non si capisce quale sarà il destino di Maria Teresa Ruta nuova concorrente del Grande Fratello: il suo ingresso salta definitivamente o slitta alle prossime puntate?