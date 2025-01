Maria Teresa Ruta nuova concorrente del Grande Fratello! Quando entrerà in Casa: c’è la data

Da settimane si parla del possibile ritorno nella Casa più spiata d’Italia di ex gieffini per ravvivare le dinamiche e dopo giorni di indiscrezioni e rumor adesso sembra che dopo Stefania Orlando anche un’altra amata conduttrice e showgirl è pronta a varcare la porta rossa: Maria Teresa Ruta nuova concorrente del Grande Fratello. A darne notizia è il sempre informato sito di Davide Maggio che sottolinea come il suo ingresso non sia solo un’ipotesi ma un effettivo ritorno infatti c’è la data dell’ingresso in Casa.

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta/ Sposati undici volte: "Abbiamo un solo rimpianto..."

Stando all’anteprima lanciata dal sito, infatti, Maria Teresa Ruta entrerà nella Casa del Grande Fratello come nuova concorrente nella puntata di giovedì 23 gennaio 2025. Se il calendario della messa in onda del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, con due appuntamenti settimanali al lunedì ed al giovedì, Maria Teresa Ruta farà il suo ingresso tra tre puntate. Gli appassionati del GF sapranno che si tratta di un ritorno perché la conduttrice e showgirl ha già partecipato al Grande Fratello Vip nell’edizione 2020/2021 in coppia con la figlia Guenda Goria. In quell’occasione raggiunse il record negativo del maggior di numero di nomination.

Maria Teresa Ruta: chi è la giornalista e presentatrice tv/ “Mai rinunciato alla carriera per i miei figli”

Anticipazioni Grande Fratello prossime puntate: si corre ai ripari dopo i bassi ascolti con immuni e nuovi ingressi dopo le eliminazioni

Maria Teresa Ruta nuova concorrente del Grande Fratello in casa ritroverà la sua vecchia coinquilina Stefania Orlando ed un’altra ex gieffina, Eva Grimaldi. La strategia è abbastanza evidente, considerando gli ascolti non proprio entusiasmanti di questa edizione unita a due eliminazioni di peso nelle ultime due puntate come Jessica Morlacchi ed Helena Prestes si cerca di far entrare gioco volti noti e amati non solo per il pubblico più maturo e nostalgico ma soprattutto perché in grado di rianimare le dinamiche del gioco. Ed infatti nelle prossime puntate si cercherà di rimescolare le carte, lunedì 20 con la proclamazione di due immuni, mentre giovedì 23 non solo dovrebbe esserci l’ingesso della Ruta ma anche una nuova eliminazione e successivamente forse entreranno anche altri nuovi concorrenti.