Maria Teresa Ruta vs Patrizia Rossetti “non ho perso dignità”/ Confronto al GF Vip?

Maria Teresa Ruta delusa dalle dichiarazioni di Patrizia Rossetti

Maria Teresa Ruta confessa di essere rimasta parecchio delusa per alcune vecchie dichiarazioni di Patrizia Rossetti, sua grande amica. Le due hanno condiviso l’esperienza e la vittoria a Pechino Express, eppure qualcosa sembra essersi rotto. La Ruta in questo periodo è infatti venuta a conoscenza di alcune critiche dell’amica risalenti a quando era al Grande Fratello Vip 5, secondo le quali aveva preso parte al reality svendendosi. Ora però a Cinecittà gareggia la Rossetti stessa, e questa volta è Maria Teresa ad intervenire sulla questione.

Patrizia Rossetti vuole lasciare il GF Vip/ "Braccata in diretta come una bambina"

Intervistata da NuovoTv, la showgirl spiega: “Non me l’aspettavo da lei! Non credo proprio di aver perso la dignità, anzi ho conquistato milioni di ammiratori. Magari Patrizia avrà pensato che raccontare la mia vita con Guenda oppure qualche aneddoto su Alain Delon sia stato svilente e che fosse più nobile fare le televendite. Forse avrà anche pensato che quando ballavo e cantavo nella Casa mi sminuivo, ma non penso che in televisione esista un ‘perdere di credibilità’. Questa è la sua opinione, che io non condivido, perché il mio e il suo sono entrambi lavori. Se non lo fossero, non ci pagherebbero per farli“.

Patrizia Rossetti e Wilma Goich lite accesa con Antonella Fiordelisi "Quanti anni avete?"/ Caos al GF VIP

Maria Teresa Ruta vs Patrizia Rossetti: sarà confronto al Grande Fratello Vip 2022?

Maria Teresa Ruta confessa di essere venuta da poco a conoscenza delle frasi che Patrizia Rossetti le aveva ai tempi rivolto. L’ex gieffina mastica amaro per queste dichiarazioni, arrivate da colei che riteneva un’amica: “Abbiamo condiviso momenti molto toccanti a Pechino Express, inclusa l’emozione della vittoria, e io l’avrei difesa fino all’ultimo. Invece lei ha parlato male di me. Poteva almeno chiamarmi per dirmi quello che pensava“.

La Ruta spiega inoltre come, negli ultimi mesi, non abbia ricevuto il giusto sostegno dall’amica Patrizia in due circostanze dolorose della sua vita: “Mi aveva già sorpresa nei mesi scorsi. Non ho ricevuto una sua telefonata quando mia madre stava male e neppure quando Guenda ha perso il bambino. Mi sarei aspettata più vicinanza, visto che mi conosce bene e sa che sono una persona fragile. Invece io le sono stata accanto quando ho saputo che lei si stava separando dal marito“. Arriverà un confronto tra le due? Maria Teresa Ruta se lo augura: “Preferirei avvenisse fuori dalla Casa, davanti a una buona bottiglia di vino, perché so che lei apprezzerebbe. Però se mi chiamassero per chiarire in tv, non mi tirerei certo indietro“.

Maria Teresa Ruta furiosa per il caso Marco Bellavia/ "Questo GF Vip mi fa schifo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA