L’infanzia di Patrizia Rossetti e il legame con mamma Gina e papà Rolando

I genitori di Patrizia Rossetti, Gina e Rolando, hanno uno spazio speciale nel cuore della showgirl. La regina delle televendite è molto legata ad entrambi, anche se con papà e mamma ha coltivato un rapporto di complimenti stentati e a volte caratterizzato da un po’ di solitudine. “Sono stata tanto sola, la mia compagnia è stato un televisore in bianco e nero”, ha raccontato Patrizia durante la sua esperienza di qualche anno fa al Grande Fratello. La madre Gina è scomparsa ormai da diversi anni, ma la commozione torna a bussare dalle parti di Patrizia quando ne parla.

Come quando l’ha ricordata nel salotto di Verissimo, in una intervista a Silvia Toffanin. “Non aveva neanche 70 anni, la chiamavano la tedesca per il biondo dei suoi capelli”, ricorda Patrizia Rossetti. Tanti i momenti di difficoltà vissuti in famiglia, anche se la regina delle televendite quando ha potuto è intervenuta concretamente per risollevare le sorti dei suoi genitori.

Patrizia Rossetti, l’amore per i genitori e la gioia per papà Rolando che ha superato la morte di mamma

Patrizia è legatissima ad entrambi i genitori, ma con mamma Gina aveva un rapporto speciale. Con il papà, nel corso degli anni, i rapporti si sono leggermente raffreddati, probabilmente per via dei tanti impegni lavorativi della Rossetti che l’hanno tenuta lontana da casa. Sempre nella sua esperienza al Grande Fratello, Patrizia raccontò di essere rasserenata dal fatto che suo padre avesse ritrovato l’amore dopo la scomparsa della mamma.

A quanto pare papà Rolando ha trovato una persona buona e sincera, con cui condividere la sua quotidianità e la showgirl non potrebbe essere più felice: “Si prende cura di mio padre, lo ama e per questo sono contenta”.

