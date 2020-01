Maria Teresa Selo, moglie Massimo Boldi/ “Ci sono cose che non si possono cancellare”

Maria Teresa Selo rimarrà sempre nel cuore di Massimo Boldi

Maria Teresa Selo, moglie di Massimo Boldi, conosciuta anche come Marisa, si è spenta in seguito ad un brutto male che l’ha strappata alla sua famiglia. Sono trascorsi circa 15 anni da quella tragedia e il dolore continua a farsi sentire nella vita dei suoi affetti, anche se Boldi è riuscito a sorridere ancora grazie all’incontro con la compagna Irene Fornaciari. “Ci sono cose che non si possono cancellare. C’è stato un episodio… nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere… delle presenze. Poi si è allontanata, ne sono convinto”, ha detto invece in merito di Marisa a Domenica In. Un episodio che sottolinea la sofferenza del comico, che ha potuto trascorrere 30 anni di matrimonio felice con la consorte. “Era il bottone che teneva unita la famiglia, la donna della mia vita”, ha detto nel suo libro. Sui social, in occasione dell’ultimo compleanno della moglie, le ha dedicato anche un pensiero speciale, mandandole i suoi aguri, “ovunque tu sia”.

Com’è nata la storia tra Maria Teresa Selo e Massimo Boldi

Sono gli anni Settanta a fare da cornice al matrimonio fra Maria Teresa Selo e Massimo Boldi. “Se ricordo bene, era il settembre del ’72. Era un giorno di lavoro come un altro, eravamo impegnati a servire le colazioni quando ecco che nel locale entrò una ragazza che attirò subito la mia attenzione”, scrive il comico nella sua autobiografia, Le mie tre vite, parlando del primo incontro con la sua futura moglie. Quella ragazza di soli 16 anni e già impiegata in una ditta farmaceutica, diventerà l’amore della sua vita negli anni successivi. “Penso sia impossibile non credere nell’intervento del destino quando avvengono coincidenze come questa”, continua. Marisa infatti entra nella trattoria della famiglia Boldi e ordina la colazione: Massimo coglie la palla al balzo e fa di tutto per occuparsi della sua comanda, riuscendo a superare la propria timidezza. E così da un ordine si passa a due, tre, fino a che la ragazza non diventa una cliente fissa. Massimo si prepara in anticipo: vuole sfruttare ogni scusa per poterle parlare. “Marisa mi risparmiò l’angoscia del fare il primo passo e arrivò a prendere in mano lei le redini della situazione”, racconta ancora. Lei gli telefona, lo invita al cinema. Lui, sbalordito, passa poi a prenderla alla fermata del tram. “Marisa, in poco tempo, mi conquistò”, dice, “eravamo felicemente innamorati, ma ben presto mi resi conto che la nostra relazione non sarebbe stata semplice”. Realtà differenti, una differenza di 11 anni d’età. Ma ancora una volta il destino ci mette lo zampino e Marisa, con la complicità della sorella Liliana, continua ad uscire con Massimo. Fino a che i due non annunceranno alla famiglia della ragazza il fidanzamento ufficiale.

