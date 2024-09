La puntata odierna de La Volta Buona si è aperta oggi con una ventata di umorismo e ironia grazie ad una vera e propria icona del cinema irriverente: Massimo Boldi. Con l’attore nel salotto di Caterina Balivo anche le figlie, Micaela, Manuela e Marta per ricostruire con il papà i racconti di una vita, i ricordi di un’intera carriera ma anche tanti momenti di vita condivisa a spasso tra le diverse generazioni. A prendere per prima la parola è la prima delle figlie di Massimo Boldi, Micaela: “Com’è papà? Sicuramente non convenzionale, se c’è un aggettivo che lo può identificare dire ‘imprevedibile’, da sempre!”. Simpatica la risposta di Massimo Boldi: “Non è vero! Io sono un uomo tutto di un pezzo; anzi, credo di aver fatto il mio lavoro in tanti anni”.

L’intervista a 4 nel salotto de La Volta Buona prosegue con Micaela – prima delle figlie di Massimo Boldi – che descrive i momenti diversi vissuti con le sorelle in relazione alla carriera del papà. “Noi siamo nate in tre epoche diverse dell’attività lavorativa di papà, io ad esempio sono nata quando lui suonava e ancora non aveva conquistato il successo. La sua realtà era dunque diversa, Manuela invece è nata negli anni ottanta quando iniziava il successo; Marta invece proprio nel momento più alto degli anni novanta”.

Micaela, Manuela e Marta, le figlie di Massimo Boldi ricordano la mamma Maria Teresa Selo a La Volta Buona

Dopo le parole della figlia Micaela, il papà Massimo Boldi ha rivelato un particolare aneddoto riferito al periodo successivo alla sua nascita. “Se volevo davvero lasciare tutto quando è nata Micaela? Sì è vero, mio suocero Tonino mi diceva di fare il tassista per guadagnare di più. Feci dipingere la mia auto ma poi ebbi l’offerta di fare Canzonissima”. Segue il racconto della seconda figlia, Manuela, nata quando già il papà era verso la cresta dell’onda: “Con me la popolarità era già la normalità… Poi abbiamo già detto, non è un papà normale. Non mi ha mai accompagnato a scuola ma per me era la normalità”.

L’atmosfera nel corso dell’intervista a La Volta Buona diventa commovente e toccante quando si accenna alla scomparsa di Maria Teresa Selo, moglie di Massimo Boldi venuta a mancare nel 2004. Tenero il pensiero della più piccola delle figlie di Massimo Boldi, Marta: “E’ strano perchè mi manca quasi più adesso che quando ero piccola; io ho un ricordo molto idealizzato di lei perchè avevo solo 13 anni quando è andata io. Oggi faccio molte più domande, anche su cose banali… Avremmo dovuto girare il mondo insieme, ma lo faccio da sola per onorare la sua memoria”. Con Manuela – seconda figlia di Massimo Boldi – in lacrime, a prendere la parola è Micaela Boldi: “Nel 2004 quando è mancata non è stato facile, ci siamo ritrovati in pochi mesi senza la colonna portante. La mamma teneva insieme tutto, ci siamo nutrite un po’ a vicenda tra sorelle. Abbiamo superato quel momento molto complicato, ognuna di noi ha trovato la forza all’interno di noi stesse. La mamma è sempre qui…”.