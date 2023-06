Maria Teresa Venturini chi è, figlia di Anna Fendi/ “Le litigate in famiglia il segreto del nostro successo”

Maria Teresa Venturini chi è, figlia di Anna Fendi: curiosità e carriera

Maria Teresa Venturini, figlia della nota stilista Anna Fendi e Giulio Venturini, ha due sorelle: Silvia e Ilaria Venturini Fendi. Cresciuta in un’ambiente stimolante, ha appreso sin da subito le basi per una forte leadership. Non ha seguito le orme della sua famiglia, prendendo in mano le redini della Fondazione Carla Fendi creata per sostenere ogni forma d’arte e cultura.

Francesco Vezzoli, chi è il noto artista moderno/ "Ho lavorato con Lady Gaga, era pronta a sacrificare..."

Maria Teresa Venturini, ai microfoni de Il Giornale, ha svelato come ogni decisione in casa Fendi venisse presa con un forte confronto famigliare: “Erano incontri straordinari. Immaginate tante personalità forti e diverse intorno a un tavolo. Lì, a discutere in estenuanti riunioni da dove si usciva con delle decisioni. E decisioni unanimi. Ma si discuteva fino all’ultimo. Questa, a mio avviso, è stata la forza della famiglia Fendi”. Dell’imprenditrice si conosce ben poco, considerando la sua riservatezza sulla vita privata e sentimentale.

Marco Moraci, Katia, Riccardo e Tancredi: chi sono il marito e figli di Veronica Maya/ "Ho detto sì 3 volte"

Maria Teresa Venturini e la passione per l’arte

Maria Teresa Venturini, figlia di Anna Fendi, ha sviluppato nel tempo un amore per l’arte che promuove tramite la Fondazione Carla Fendi: “Più che amante dell’arte, sono amante di alcune cose, di una certa arte. Non mi piace, per esempio, l’arte troppo provocatoria o quella decorativa, le considero un po’ esagerate. Preferisco l’arte moderna alla contemporanea. Trovo che gli anni Cinquanta e Sessanta italiani siano stati molto originali, penso a Manzoni, Burri, Fontana” ha affermato l’imprenditrice a Il Giornale.

Nello Daniele, chi è il fratello di Pino Daniele/ "Averlo nella mia vita mi ha aiutato a non sbagliare"

Maria Teresa ha poi parlato del rapporto c Era un’attitudine inculcata da nonna Adele. Diceva alle figlie che era importante confrontarsi continuamente, senza però litigare perché litigare è segno di debolezza. Era estremamente intuitiva. Anche lei con due anime, poteva essere severissima e tenera insieme. Una personalità molto complessa, con modi e aspetti che l’hanno resa una donna amata e rispettata, anche dagli artisti. Che si è sempre preoccupata di tutelare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA