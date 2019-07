Maria Ungureanu/ Nuova autopsia, organi bimba scomparsi: chi vuole insabbiare tutto?

Il caso della piccola Maria Ungureanu, la piccola di 10 anni ritrovata senza vita e nuda all’interno di una piscina nel parco di un ristorante a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, a distanza di tre anni resta ancora irrisolto. Lo scorso tre luglio è stata eseguita una seconda autopsia sul corpo della bambina ma, sebbene siano necessari almeno 60 giorni prima di poter avere i risultati precisi, il settimanale Giallo ha rivelato le prime inquietanti indiscrezioni. Come emerso nell’ultimo numero del settimanale diretto da Andrea Biavardi, infatti, non solo sarebbero stati fatti sparire i reperti della prima autopsia ma non ci sarebbero tracce anche degli organi della bambina. “I poveri resti sono stati riesumati ma durante l’autopsia si è scoperto che sono spariti gli organi interni”, si legge sul settimanale. Qualcuno, dunque, ha tentato di insabbiare tutto pur di non far trapelare la verità sulla morte della piccola Maria? Un dubbio lecito, alla luce degli ultimi sconvolgenti retroscena. “Qualcuno dovrà darci delle risposte”, tuona intanto Roberta Bruzzone, la nota criminologa che insieme all’avvocato Fabrizio Gallo assistono la famiglia Ungureanu. Proprio i due professionisti sono riusciti ad opporsi con forza alla richiesta di archiviazione del caso, giunto ad un punto morto, e ad ottenere un supplemento di indagini nonché la riesumazione del cadavere per l’esecuzione di nuovi rilievi.

MARIA UNGUREANU, SCOPERTA CHOC DURANTE SECONDA AUTOPSIA

La stessa criminologa Roberta Bruzzone, al settimanale Giallo ha dichiarato, rispetto al caso di Maria Ungureanu: “La prima autopsia effettuata sul corpicino di Maria era incompleta e abbiamo insistito per una nuova autopsia, perchè siamo convinti che la bimba abbia subito violenza sessuale e avremmo voluto approfondire questo aspetto”, ha dichiarato. Della stessa convinzione sarebbe anche il procuratore aggiunto di Benevento, Giovanni Conzo, lo stesso che aveva inoltrato al giudice la richiesta di riesumazione della salma. L’intento era quello di eseguire alcuni “accertamenti si natura genetica su possibili tracce biologiche” presenti su un bottone, un paio di pantaloncini della bambina, una maglietta e un altro paio di pantaloni trovati sulla scena del delitto. Di questi accertamenti, tuttavia, molti non potranno avvenire dopo la scoperta choc che apre ora a nuovi dubbi. Chi e soprattutto perchè tutti gli organi della piccola sono stati fatti sparire?





