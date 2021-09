Maria Vera Ratti: carriera e vita privata/ Fidanzato? massimo riserbo…

Maria Vera Ratti debutta questa sera, lunedì 27 settembre, nella terza stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”. La giovane attrice, classe 1994, è diventata famosa per aver interpretato Enrica Colombo nella serie tv “Il commissario Ricciardi”, la timida ragazza che riesce a far innamorare Lino Guanciale. Nella fiction con Alesandro Gassmann, invece, Maria Vera Ratti interpreta il commissario Elsa Marini, appena assolta da un processo per la morte di un pedofilo. Nonostante sia stata dichiarata innocente, i sospetti non si spengono. “La rossa”, soprannominata così per i suoi capelli, porterà scompiglio nella squadra: “Lunedì 27 arriva lei, un personaggio che trasmette pace serenità ed equilibrio interiore”, ha scritto con ironia la giovane attrice su Instagram presentando il suo nuovo personaggio.

La vita privata di Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti è approdata in televisione nel 2018 grazie alla serie “Rosy Abate”, ma il successo è arrivato con “Il commissario Ricciardi”. Nella fiction Enrica Colombo è la timida vicina innamorata in modo platonico del Commissario, che ricambia i sentimenti della ragazza: “Si conclude, si conclude. Alla fine vincerà, ma visti i tempi che hanno Enrica e il commissario Ricciardi, probabilmente bisognerà aspettare almeno la seconda stagione!”, ha anticipato l’attrice a Fan Page.

A marzo 2021 la serie è stata confermata per una nuova stagione. Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Vera Ratti cerca di mantenere la massima riservatezza. Stando alle foto pubblicate sui social, al momento non sembrerebbe esserci una persona in particolare nella sua vita.

