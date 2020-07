Maria Vitta, figlia di Fabio Ferrari/ “Privilegiata, ma non cerco scorciatoie”

Fabio Ferrari, il mitico Chicco dei Ragazzi della 3C, non è solo un attore di successo, ma anche un marito e padre felice. L’attore, figlio d’arte degli attori Paolo Ferrari e Marina Bonfigli, è felicemente sposato dal 1995 con la moglie di cui non si conosce davvero nulla. Una cosa è certa: il loro amore procede a gonfie vele, visto che la coppia è unita da 25 anni. Un amore suggellato anche dalla nascita di un figlia di nome Maria Vitta Ferrari nata nel 1996. Oggi Maria Vitta ha 24 anni e proprio come il nonno, Paolo Ferrari, e il padre ha deciso di dedicarsi al mondo della recitazione. A raccontarlo è stata proprio la figlia durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a cui ha rivelato: “sapevo da sempre cosa volevo fare”. Un destino in parte scritto quello di Maria Vitta Ferrari che, parlando del suo sogno di lavorare nel mondo della recitazione, ha raccontato di essere cresciuta sin da bambina dietro le quinte tra set e teatri.

Maria Vitta Ferrari, la figlia di Fabio: “sono cresciuta in teatro”

Maria Vitta, la figlia di Fabio Ferrari, alias Chicco della 3C, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera non ha nascosto di essere cresciuta a stretto contatto con i set visto che anche i nonni Paolo Ferrari e Marina Bonfigli erano due grandissimi attori. “In effetti sono cresciuta in teatro, sin da piccola adoravo stare dietro le quinte e appena c’era la possibilità seguivo papà in tournée”. Nonostante questo però Maria Vitta non aveva mai minimamente pensato di finire un giorno a lavorare proprio in teatro: “il colpo di fulmine che mi ha fatto capire cosa volevo fare veramente fare da grande è stata la tournèe con la Vedova Scaltra. E’ stata una delle esperienze più divertenti della mia vita. Avevo legato moltissimo con la compagnia. Come dimenticare gli scherzi in scena all’ultima replica?”. La giovane attrice non nasconde di sentirsi una privilegiata: “in parte si, ma non cerco scorciatoie, so che devo studiare molto e che mi attende una lunga gavetta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA