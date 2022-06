Maria, vittima di violenza da parte del marito/ “Codice Rosso? Non ci dicono nulla…”

Maria, vittima di violenza domestica da parte del marito, è nuovamente intervenuta in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 1 giugno 2022. La donna ha rivelato che l’uomo “mi assilla con messaggi, telefonate, mi controlla i movimenti, con la scusa di sentire la bambina, nei confronti della quale avrebbe alzato le mani. Non vivo tranquilla fuori casa, vivo tranquilla solo quando sono in casa con mia figlia, a cui non posso far fare le cose normali per una bimba della sua età, come ad esempio andare a mangiare un gelato”.

MARIA, VITTIMA DI VIOLENZA DA PARTE DEL MARITO. L’AVVOCATO: “CODICE ROSSO? NON CI È DATO SAPERE NULLA”

La storia di Maria è stata approfondita anche dal suo legale difensore, Vanna Vigolo: “Le prime denunce sporte risalgono all’incirca a un anno e mezzo fa – ha affermato –. Ne sono seguite numerose e lei si è decisa a rivendicare la propria dignità di moglie e di madre quando l’uomo ha alzato le mani sulla bambina. Ho inoltrato alla Procura della Repubblica di competenza le richieste formali per acquisire notizie su eventuali procedimenti pendenti. Sono però ancora in corso le indagini e dobbiamo attendere il lavoro dei magistrati. Codice Rosso? Non ci è dato sapere nulla”.

