Maria Vittoria Minghetti e Javier Martinez vicini al Grande Fratello 2024

Maria Vittoria Minghetti, nonostante il bel rapporto nato con Tommaso, sembra sempre più interessata a Javier Martinez. Il pallavolista argentino, sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2024, si è avvicinato subito a Shaila Gatta con cui, però, nelle scorse ore, è arrivato ad un punto fermo. Shaila, infatti, ha ammesso di non sentire un trasporto tale nei confronti di Javier da portarla a lasciarsi andare e ha preferito frenare il rapporto ammettendo di vederlo solo come amico. Una decisione a cui Martinez ha reagito con maturità accettando la scelta della ballerina e andando per la propria strada.

Enzo Paolo Turchi lascia il Grande fratello 2024?/ In crisi nella Casa, Carmen Russo concorrente la cura…

Il pallavolista, così, ha cercato di trascorrere sempre più tempo con gli altri concorrenti confidandosi con Iago Garcia, ma anche con i ragazzi più giovani come Jessica Morlacchi e la stessa Maria Vittoria. Quest’ultima, in particolare, si è avvicinata sempre di più a Javier per il quale sembrerebbe avere un debole.

Chi è l’ex fidanzato di Helena Prestes?/ Dopo Carlo Motta, spunta un ragazzo di origine belga

Maria Vittoria Minghetti si dichiara a Javier Martinez al Grande Fratello 2024?

Il giorno dopo la scelta di Shaila Gatta di prendere le distanze, Javier Martinez ha trascorso molto tempo con Helena Prestes che ha vissuto un momento di crisi dopo l’ennesima discussione con Lorenzo Spolverato e Maria Vittoria Minghetti. Con quest’ultima ci sono state chiacchiere, risate e tanti sguardi che non sono fuggiti all’occhio attento del popolo del web secondo cui Maria Vittoria subirebbe sempre di più il fascino delpallavolista argentino.

Sui social, c’è chi è convinto che la Minguetti potrebbe anche decidere di dichiararsi a Javier scatenando, così, anche la gelosia di Shaila che, pur avendo deciso di fare un passo indietro, continuerebbe ad avere le idee confuse. Sul web, la maggior parte dei fan del Grande Fratello tifano per Shaila e Javier ma aumentano sempre di più coloro che spingono Maria Vittoria a provarci davvero.

Eleonora Puglia: chi è l'ex fidanzata di Iago Garcia/ "Era una relazione molto passionale"