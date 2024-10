Grande Fratello 2024, 7ma puntata: chi verrà nominato oggi lunedì’ 7 ottobre

Oggi, lunedì 7 ottobre, ritorna il consueto appuntamento con il Grande Fratello 2024, con una nuova diretta su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini. Questa di lunedì sarà l’unica puntata della settimana, dato che Mediaset ha deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale. La modifica sul palinsesto è arrivata per evitare la concorrenza per la partita calcistica di Italia-Belgio ma gli autori non hanno ancora fatto sapere se la decisione si prolungherà oltre questo periodo e se quindi sarà cosa definitiva anche per i prossimi mesi. Passiamo subito a vedere cosa ci aspetta per questa puntata del Grande Fratello 2024, dopo la prima eliminazione in assoluto della stagione, quella dell’ex modella Clarissa Burt.

Shaila Gatta ‘accusa’ Lorenzo Spolverato: “Ti sei buttato su un’altra!”/ Lui si difende: “Non ero pronto…”

Nella diretta di stasera 7 ottobre 2024 nessuno dei coinquilini sarà eliminato, ma alcuni di loro tramite il telefoto verranno eletti i preferiti della settimana, e quindi guadagneranno l’immunità alle prossime nomination. Per ora, invece, in nomination troviamo Clayton Norcross, (che rischia la squalifica dopo una serie di brutti gesti), Yulia Bruschi, Iago Garcia e Mariavittoria, i quali sono i gieffini meno graditi dai componenti della casa. Dunque, le antenne sono alzate per scoprire il risultato del televoto di oggi 7 ottobre per sapere chi tra i concorrenti sarà immune la prossima settimana.

Gessica Notaro, dure critiche contro Shaila Gatta/ "Brutto vedere che ha preso in giro Javier Martinez"

Grande Fratello 2024, Lorenzo contro Iago e la commozione di Javier

Andiamo ora a scoprire cosa vedremo stasera in puntata. Oggi lunedì 7 ottobre al Grande Fratello 2024 l’argentino Javier Martinez sarà il protagonista di un momento molto commovente. Infatti, si parlerà di sua madre morta quando era piccolo, evento che poi lo ha spinto a dedicarsi completamente alla pallavolo, diventando un atleta affermato. Non solo, in puntata Alfonso Signorini non si arrenderà sul caso Lorenzo e Iago, dato che i due non vanno d’accordo sin dal primo momento in cui sono entrati nella casa del Grande Fratello 2024. Durante la scorsa puntata, durante il confronto tra i due, Iago aveva accusato Spolverato di essere troppo aggressivo anche con le donne, comportamento in cui lui non si riconosce affatto.

Shaila Gatta e Javier Martinez: è già finita al Grande Fratello 2024/ Lei lo scarica: "Non sento trasporto"

Dopo la diretta, Lorenzo aveva parlato con Helena Prestes, confidandole che per lui l’attore spagnolo de Il Segreto è un “nemico giurato”, mentre lei ha ammesso di essersi pentita di averlo nominato durante le nomination, confessando di averlo fatto solo per difendere lui, Lorenzo. Al che, Spolverato si è infuriato colpendo la modella su una gamba e correndo a dormire, minacciandola con parole poco consone: “Le prendi, le prendi”. Durante la diretta di stasera verrà dunque chiarito anche questo triste siparietto, parlando di Lorenzo e dei suoi atteggiamenti troppo violenti.

Anticipazioni Grande Fratello lunedì 7 ottobre 2024: una novità sul triangolo amoroso Javier, Shaila e Lorenzo

Secondo le anticipazioni del Grande Fratello 2024, stasera 7 ottobre si parlerà di nuovo del famoso triangolo che vede protagonisti Shaila, Lorenzo e Javier. Pare, infatti, che Shaila si sia allontanata molto da Javier, per il quale aveva detto di essere attratta. L’ex velina, però, non riesce proprio a lasciarsi andare con Lorenzo Spolverato, forse bloccata anche dalla presenza di Helena Prestes e la paura di creare tensioni con la modella. Proprio ieri, Shaila Gatta ha “chiuso” con l’ex tronista argentino, confidandosi con Giglio e Yulia Bruschi dicendo loro che non ha sentito la scintilla, e che forse non è ancora arrivata la persona giusta per lei.

L’ex velina ha infierito, dicendo che lei e Martinez non sono compatibili e che non sono le persone giuste l’uno per l’altra. Poi, Shaila ha voluto parlare di questa situazione direttamente con Javier, dicendogli di volerlo vivere come un amico come succede per tutti i ragazzi nella casa del Grande Fratello 2024. Di contro, lui le ha risposto con una frase piuttosto concisa, dicendole che “se non va, non va”, dopo essersi definito un uomo deciso e pragmatico. Cosa succederà tra loro due? É davvero finita o è solo una strategia di Shaila per farsi desiderare?

Grande Fratello 2024, Jessica e Yulia si contendono Giglio: previsto un altro confronto

Ormai una delle coppie più seguite all’interno della casa del Grande Fratello 2024 è senza dubbio quella composta da Jessica e Yulia. Tra loro è scoppiata una grande antipatia soprattutto dopo che Giglio ha “rifiutato” le avance della Morlacchi dicendole di vederla solo come un’amica e di essere più attratto dalla Bruschi, la quale però è fidanzata fuori dalla casa del Grande Fratello 2024. Fatto sta, che la cantante si è ingelosita per via delle preferenze di Giglio e da lì è partita un’ enorme ondata d’odio tra le due donne. Anche in questo caso, Alfonso Signorini ha provato a farle parlare con calma durante la scorsa puntata del 3 ottobre 2024, senza esito positivo.

A quanto pare, secondo le anticipazioni del Grande Fratello 2024, stasera 7 ottobre si parlerà di nuovo delle due, con un altro possibile confronto. Per scoprire come andrà a finire tra Yulia e Jessica e non perdere nessun colpo di scena della casa più spiata d’Italia, l’appuntamento è previsto questa sera alle ore 21.20 su Canale 5, mentre su Mediaset Infinity è possibile recuperare in ogni momento la diretta. Per seguire il day-time, invece, La5 e Mediaset Extra seguono ogni giorno e ad ogni ora gli inquilini della casa del Grande Fratello 2024. Buona visione!