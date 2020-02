Mariacarla Boscono, fidanzata Ghali/ “Mi vuole bene anche se la mia carriera finisce”

Mariacarla Boscono è la fidanzata di Ghali, il rapper ospite della prima puntata del serale di Amici 2020 in partenza da venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5. Una storia d’amore quella tra la top model e il trapper ufficializzata a gennaio 2019 con un video postato sui social e condiviso sulle Instagram stories in cui i due piccioncini, in vacanza alle Maldive, si sono scambiati un tenero bacio. Un video che ha fatto immediatamente scatenare il mondo del gossip visto che Mariacarla è una delle modelle più richieste e ricercate del panorama mondiale della moda e Ghali uno delle rivelazioni della musica italiana degli ultimi anni. A distanza di più di un anno dal quel bacio alle Maldive le cose tra i due procedono a gonfie vele come ha confermato lo stesso trapper durante un’intervista rilasciata a Repubblica in cui ha dichiarato: “all’inizio non avevo nulla da perdere quindi ne parlavo. Adesso ancor più di prima: ho i miei soldi, una squadra che lavora per me, mamma al mio fianco, una casa mia, una grandissima figa che mi ama e mi vuole bene anche se domani la mia carriera finisce. Cosa potrebbe togliermi dire la mia… io manco mi aspettavo di comperarmi una casa”.

Chi è Mariacarla Boscono, fidanzata Ghali

Classe 1980, Mariacarla Boscono è una delle top model più famose al mondo. Ha cominciato a sfilare a soli 14 anni imponendosi con una bellezza diversa e lontanissima da quella stereotipate delle modelle. Nonostante abbia quasi 40 anni, Mariacarla è una delle modelle più richieste nel mondo della moda, testimonial di alcuni dei brand più importanti e celebri. Il suo volto, infatti, campeggia in diverse campagne pubblicitarie di Cartier, ma anche Yves Saint Laurent. Nata a Roma, Mariacarla è cresciuta in Kenya e a soli 15 anni è voltata a New York dove ha immediatamente attirato l’attenzione per il suo carattere punk e ribelle. Il suo viso spigoloso e i suoi tratti assolutamente differenti dalle “classiche modelle” hanno incuriosito e conquistato davvero tutti al punto da essere definita come “lo strappo”, ossia quel preciso momento in cui la moda è andato oltre lo stereotipo di modelle del calibro di Claudia Schiffer. L’ascesa di Mariacarla nel mondo della moda è stato pazzesco: il suo nome è uno dei più richiesti e ricercato e non si contano le collaborazioni con brand del calibro di Tom Ford, Armani, Givenchy e recentemente ha sfilato per Valentino durante la sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2020 e Burberry.

