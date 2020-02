Mariacarla Boscono, fidanzata Ghali/ Chi è? La storia di un bacio mozzafiato

Mariacarla Boscono fa girare la testa agli italiani e non solo: è il fidanzato Ghali ad aver subito ancora di più il fascino della bella modella. I due sono insieme da qualche tempo e i fan ricorderanno ancora quel bacio mozzafiato che si sono dati ad inizio anno, mostrando il video su Instagram e creando al volo un contenuto più che virale. Passione e tanto desiderio di stare insieme: non serviva altro alla coppia per ufficializzare l’unione. Non importa poi se fra i due ci sia oltre un decennio di anni a dividerli. Lei, che si divide fra lo Stivale e Parigi, ha già una figlia che ora ha sei anni, Marialucas, nata dal suo precedente matrimonio con Andreas Patti. In seguito ha avuto anche una relazione con il co-fondatore del club Circoloco di Ibiza, Guido Senia. Parlando invece della sua città del cuore, ovvero Roma, la modella sottolinea di amare la ragnatela di strade segrete e vicoli nascosti, luoghi magari sconosciuti. “A volte mi sembra di muovermi in un museo a cielo aperto”, dice a Vogue, “Roma, nella notte, diventa davvero magica”. Così non c’è da stupirsi se Mariacarla ama vivere le ore notturne e approfittare del tempo a disposizione per raggiungere Campo de’ Fiori.

Mariacarla Boscono, fidanzata Ghali: all’anteprima di The Staggering Girl

Mariacarla Boscono, la fidanzata di Ghali, non poteva mancare all’anteprima di The Staggering Girl, l’ultimo film di Luca Guadagnino che lo scorso anno ha vinto due David con Chiamami col tuo nome. Una notizia che ha fatto subito il giro del mondo: i giornali hanno immortalato all’istante quell’abbraccio che la modella ha dato al regista, durante il loro incontro in Francia. Nonostante sia di solito molto attiva sui social, la fidanzata di Ghali ha scelto di lasciare che il suo ultimo post riguardi proprio l’amico regista. Clicca qui per guardare la foto di Mariacarla Boscono e Luca Guadagnino. Purtroppo per quanto riguarda la sua love story con il famoso cantante, ospite di Sanremo 2020 oggi, venerdì 7 febbraio, sappiamo ancora troppo poco. Se non che i due si sono scambiati il bacio che ha ufficializzato la loro unione alle Maldive, durante una partita di ping pong. Anche se la loro prima uscita pubblica è avvenuta quasi due mesi più tardi, anche in questo caso immortalata con una foto sui social della modella. E nonostante la difficoltà da parte di entrambi nel farsi vedere troppo in pubblico in coppia, il cantante e Mariacarla hanno deciso di sfilare per Gucci lo scorso maggio, puntando tutto su un look da sposini. Che sia un segno?

The Staggering Girl

